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Во всех школах Самарской области сегодня прозвенел первый звонок. Ранним утром Глава регионапоздравил учителей, учеников Гимназии 3 и их родителей с началом нового учебного года, сообщает Департамент информационной политики региона."Учителя- люди, которые своей ответственностью, профессионализмом и большим щедрым сердцем создают условия для раскрытия талантов каждого ученика гимназии", - сказал Дмитрий Азаров.

«Я от всей души вас поздравляю с очень светлым и очень важным для каждого человека праздником-Днем знаний. Мы каждый раз 1 сентября открываем дорогу к знаниям,достижениям и победам.Передо мной самые юные ученики третьей гимназии- ребята,которые идут в первый класс. Вы поступаете в очень славное, со своими традициями, учебное заведение - гимназию. Я от всей души хочу вам пожелать успехов, новых открытий, чтобы вы с гордостью несли высокое звание гимназиста.А поведут вас по дороге знаний замечательные учителя», - отметил Дмитрий Азаров.

Гимназия подтверждает высокие рейтинги - входит в сотню лучших школ России,в топ-500 образовательных организаций. Отдельно Дмитрий Азаров обратился к старшеклассникам, которым в этом году предстоит сделать ответственный выбор - определиться с будущей профессией:"Я уверен, что знания и навыки, которые вы получаете в гимназии, помогут вам не ошибиться и сделать правильный выбор. Нужно прислушаться к себе, посоветоваться с родителями, учителями. Нужно четко понимать, чем бы вы хотели заниматься. Желаю вам успешной сдачи экзаменов".