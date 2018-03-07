В учебниках русского языка учтут рекомендации экспертов Тотального диктанта

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Корпорация «Российский учебник», стратегический партнёр ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», внесёт в учебники русского языка дополнения, которые помогут легче запоминать грамматические правила. Рекомендации для этого разработает Экспертный совет акции, проанализировав результаты диктанта-2018.«Грамотность устной и письменной речи является неотъемлемой составляющей жизни современного человека и закладывается ещё со школы. Если еще пять лет назад количество учащихся, которые присоединяются к акции, едва достигало 8 тысяч человек, то уже в прошлом году в акции «Тотальный диктант» приняло участие больше 30 тысяч школьников со всей страны. Мы рады сотрудничеству с «Российским учебником» и уверены, что совместная работа позволит улучшить качество знаний, которые так важны для успешного будущего ребят», – рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз. Число его участников приблизится к четверти миллиона. Это колоссальный объём данных для анализа: какие грамматические ошибки наиболее типичные, что вызывает сложности в орфографии и пунктуации. Эксперты Тотального диктанта проверят все работы и посоветуют, как доступнее объяснять те или иные правила. Корпорация «Российский учебник» учтёт эти замечания при составлении новых пособий по русскому языку.Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. В 2018 году это Гузель Яхина — автор романа «Зулейха открывает глаза», получившего в 2015 году премию «Большая книга».