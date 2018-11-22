В с. Кинель-Черкассы Самарской области состоится XIV Ярмарка педагоги ческих инноваций

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23 ноября в 10.00 в с.Кинель-Черкассы на базе МБУ ФОК «Старт» (Кинель-Черкасский р-н, с. Кинель-Черкассы, ул. Солнечная, 2) состоится торжественное открытие XIV региональной Ярмарки социально-педагогических инноваций.Участникам предоставляется возможность экспонировать свой проект (программу, методическую разработку и др.) через стендовую или мультимедийную презентацию для обеспечения наглядности и доступности материалов.В этом году на участие в Ярмарке заявлено 330 проектов (более 400 участников) из всех городов и районов Самарской области.Инновационные проекты будут представлены на ярмарочных площадках:«Инновационные решения в организации педагогической и методической деятельности, в повышении компетентности педагогических работников (учителей, воспитателей, педагогов дополнительного и профессионального образования)»;«Инновации в обучении»;«Инновационная цифровая среда в сфере образования»;«Создание современной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях путем интеграции новых методов обучения и воспитания:»;«Инновационная деятельность в общеобразовательной организации, организации дополнительного образовании детей и СПО в рамках «Стратегии развития воспитания в РФ»;«Инновации в дополнительном образовании детей»;«Инклюзия в образовании и социальной сфере»;«Инженерное образование школьников»;«Инновационные формы организации деятельности в общеобразовательных организациях, СПО и ВУЗах по выявлению одаренных детей и молодежи».По итогам региональной Ярмарки проекты, представленные ее участниками, прошедшие экспертный отбор на соответствие критериям согласно Положению о Ярмарке, будут рекомендованы для участия в XVII Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций, которая состоится 18-21 мая 2019 года в с. Кинель-Черкассы Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com