В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»

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Федеральная программа «Ты – предприниматель» в Самарской области при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» запустила в ноябре новый спецпроект «Профессия «Предприниматель»: экскурсии к бизнес-проектам и предприятиям Самарской области».В рамках проекта у старшеклассников и студентов появилась возможность посетить компании региона и узнать больше о том, как же делается настоящий бизнес. Экскурсии проводятся как на крупные производства, так и на малые, которые готовы показать свое дело, поделиться секретами становления или дать возможность ребятам самим почувствовать себя предпринимателями.Основная цель таких экскурсий – познакомить ребят с региональными предпринимателями, показать их истории успеха, вдохновить ребят на занятие предпринимательством.Ранее программа уже проводила подобные экскурсии для своих участников – это были экскурсии к партнерам и выпускникам программы.Молодые предприниматели могут рассказать о своем проекте заполнив анкету. Для участия в экскурсиях также необходимо заполнить анкету и оставить свои контактные данные.Расписание экскурсий на декабрь:1. «BROSCO мебель & интерьер» в г. Тольятти — производство и изготовление мебели на заказ. В данной локации пройдет экскурсия по производству, где участники познакомятся с основателем компании. Гости смогут посмотреть процесс производства и изготовления мебели на разных этапах.Дата и время: 14 декабря, 13:00 - 15:00Место: г.Тольятти, ул. Юбилейная, 1А, ТОЦ «Линкор», 2 этаж, офис 206А.2. Швейная фабрика «Профи Дресс» в г. Самара — лидирующая компания в России по производству корпоративной одежды, текстиля и штор для ресторанно-гостиничной индустрии. Гости встречи окажутся в цехах, где изготавливается одежда и смогут задать вопросы руководителю и работникам фабрики.Дата и время: 17 декабря, 13:30 - 15:00Место: г.Самара, ул. Воронежская, 53. Академия информационных технологий «КодЕнот» в г. Тольятти — обучение детей программированию, дизайну, созданию приложений, игр и прочее. Участники познакомятся с создателями проекта и станут гостями мастер-класса, где сами сделают открытки при помощи 3D технологий.Дата и время: 20 декабря, 15:00 - 17:00.Место: г.Тольятти, Парк Хаус, офис центр, аудитория 303, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com