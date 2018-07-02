В день рождения СамГТУ поздравят лучших выпускников

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3 июля в 11.00, в день 104-летия вуза, в Самарском политехе (200 ауд. Главного корпуса, ул. Молодогвардейская, 244) состоится торжественное чествование лауреатов Золотого фонда 2018 года. В этот раз копилка вуза пополнилась на 41 выдающегося выпускника.Благодарственные письма и почётные знаки Золотого фонда университета за успехи в науке, общественной деятельности, творчестве и спорте выпускникам вручит ректор Дмитрий Быков и приглашённые почётные гости.Выпускники отмечены в нескольких номинациях:- «За достижения в научной деятельности» награждаются студенты, показавшие отличные результаты в научной деятельности, разработке новых инновационных проектах. Сегодня в университете работают междисциплинарные проектные команды, в которых студенты вместе с наставниками занимаются созданием инноваций для рынков настоящего и будущего.- В номинации «Общественная деятельность» награждаются студенты, реализовавшие общественно значимые проекты на вузовском, региональном и всероссийском уровне. Студенческие общественные объединения СамГТУ являются школой лидерства для будущих руководителей области и России.- Номинация «За вклад в развитие спортивной деятельности» говорит сама за себя. Спорт по праву занимает одно из важнейших мест в образовательном процессе Самарского политеха.- Номинация «За достижения в культурно-массовой работе» не менее важна для студентов и всего Политеха.От лица студентов выступит лучший выпускник 2018 года Виктория Капмар. Будучи студенткой инженерно-экономического факультета она принимала активное участие в научной, учебной, спортивной, культурной, социальной и общественной жизни университета и города. Виктория – обладатель стипендий разного уровня: Правительства РФ, губернатора и др. Также она занималась анализом государственного регулирования в вопросах обеспечения экономической безопасности национального фармацевтического рынка и являлась генеральным директором автономной некоммерческой организации «Самарский центр трудоустройства, социализации и культурного развития молодежи «Гармония».