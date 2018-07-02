Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Шляхтин:
Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"
В Самаре просело Московское шоссе
В Самаре просела часть Московского шоссе
В день матча сегодня Самаре организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков
В день матча сегодня Самаре организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков
Самарцы любят миниатюрных собак
Самарцы любят миниатюрных собак
На стадионе Самара Арена сегодня футболистам придётся играть при +33 градусах жары
На стадионе Самара Арена сегодня футболистам придётся играть при +33 градусах жары
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест
Под новое метро в Самаре разрешили копать Никаких артефактов специалисты не нашли.
Под новое метро в Самаре разрешили копать
Роскачество сравнило чешское и российское пиво одного бренда
Роскачество сравнило чешское и российское пиво одного бренда
сегодня  Понедельник, 2 июля, 12:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/07:
USD 62.76
-0.53
EUR 72.99
-0.1
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

В день рождения СамГТУ поздравят лучших выпускников

2 июля 2018 10:39
122
В день рождения СамГТУ поздравят лучших выпускников
В этот раз копилка вуза пополнилась на 41 выдающегося выпускника.

3 июля в 11.00, в день 104-летия вуза, в Самарском политехе (200 ауд. Главного корпуса, ул. Молодогвардейская, 244) состоится торжественное чествование лауреатов Золотого фонда 2018 года. В этот раз копилка вуза пополнилась на 41 выдающегося выпускника.

Благодарственные письма и почётные знаки Золотого фонда университета за успехи в науке, общественной деятельности, творчестве и спорте выпускникам вручит ректор Дмитрий Быков и приглашённые почётные гости.

Выпускники отмечены в нескольких номинациях:
- «За достижения в научной деятельности» награждаются студенты, показавшие отличные результаты в научной деятельности, разработке новых инновационных проектах. Сегодня в университете работают междисциплинарные проектные команды, в которых студенты вместе с наставниками занимаются созданием инноваций для рынков настоящего и будущего.

- В номинации «Общественная деятельность» награждаются студенты, реализовавшие общественно значимые проекты на вузовском, региональном и всероссийском уровне. Студенческие общественные объединения СамГТУ являются школой лидерства для будущих руководителей области и России.

- Номинация «За вклад в развитие спортивной деятельности» говорит сама за себя. Спорт по праву занимает одно из важнейших мест в образовательном процессе Самарского политеха.

- Номинация «За достижения в культурно-массовой работе» не менее важна для студентов и всего Политеха.

От лица студентов выступит лучший выпускник 2018 года Виктория Капмар. Будучи студенткой инженерно-экономического факультета она принимала активное участие в научной, учебной, спортивной, культурной, социальной и общественной жизни университета и города. Виктория – обладатель стипендий разного уровня: Правительства РФ, губернатора и др. Также она занималась анализом государственного регулирования в вопросах обеспечения экономической безопасности национального фармацевтического рынка и являлась генеральным директором автономной некоммерческой организации «Самарский центр трудоустройства, социализации и культурного развития молодежи «Гармония».


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 июля 2018  11:59
Самарцы любят миниатюрных собак
Самарцы любят миниатюрных собак
Неожиданным лидером в Самаре стали таксы. Социум
42
2 июля 2018  09:43
Во время рейда с ГИМС на воде приставы Сызрани нашли 27 должников
Во время рейда с ГИМС на воде приставы Сызрани нашли 27 должников
Приставы проверили свыше 40 маломерных судов.  Социум
136
2 июля 2018  08:53
Сотрудники тольяттинской полиции провели фотоконкурс - «В объективе - полицейская семья»
Сотрудники тольяттинской полиции провели фотоконкурс - «В объективе - полицейская семья»
Мероприятие организовано совместно с Общественным советом. Социум
137
Весь список

Здравоохранение
1 июля 2018  15:10
Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.
Как уберечь себя от перегрева
 Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.  Здравоохранение
368
30 июня 2018  19:02
Из них 94 — иностранные граждане.
Более 1,5 тыс. человек получили медицинскую помощь на объектах ЧМ-2018 в Самаре
Из них 94 — иностранные граждане.  Здравоохранение
580
29 июня 2018  18:43
В Самарской области работают 19 центров здоровья.
350 пар «не дошли до ЭКО», потому что долгожданная беременность наступила после визита в центр здоровья
В Самарской области работают 19 центров здоровья.  Здравоохранение
372
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
133
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
207
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
203
Весь список
Туризм
2 июля 2018  10:54
Перелеты за границу подорожали на 14 %
Перелеты за границу подорожали на 14%
Названо самое популярное направление. Туризм
140
2 июля 2018  09:00
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
172
30 июня 2018  09:36
Натали Турс» отменила чартерные программы
Натали Турс» отменила чартерные программы
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании. Туризм
371
Весь список
Образование
2 июля 2018  10:39
В день рождения СамГТУ поздравят лучших выпускников
В день рождения СамГТУ поздравят лучших выпускников
В этот раз копилка вуза пополнилась на 41 выдающегося выпускника. Образование
121
29 июня 2018  15:25
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова.
Курсант СЮИ представлял ведомство и область на торжественном приеме у президента России
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова.  Образование
314
27 июня 2018  16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата).
788 выпускников самарских школ награждены медалями «За особые успехи в учении»
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата).   Образование
618
Весь список

Культура
29 июня 2018  13:18
В Самаре отпразднуют Сабантуй
В Самаре отпразднуют Сабантуй
Праздник состоится в парке Гагарина. Культура
387
29 июня 2018  11:54
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
 Музыканты поддержат гостей и жителей города, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу. Культура
436
28 июня 2018  13:04
Новый директор Самарского областного художественного музея рассказала о планах
Новый директор Самарского областного художественного музея рассказала о планах
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
309
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
764
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1057
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1017
Весь список


Видео
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1511
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2045
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
717
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
805
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
221
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
156
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
1534
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1343
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2549
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
137
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
517
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
806
Весь список

Мероприятия
Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 2 июля
В Тольятти пройдет городской праздник «День семьи, любви и верности»
Тольяттинские ходоки Игорь и Ольга Агишевы провели акцию в поддержку сборной команды РФ по футболу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда