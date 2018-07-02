В день рождения СамГТУ поздравят лучших выпускников
2 июля 2018 10:39
122
3 июля в 11.00, в день 104-летия вуза, в Самарском политехе (200 ауд. Главного корпуса, ул. Молодогвардейская, 244) состоится торжественное чествование лауреатов Золотого фонда 2018 года. В этот раз копилка вуза пополнилась на 41 выдающегося выпускника.
Благодарственные письма и почётные знаки Золотого фонда университета за успехи в науке, общественной деятельности, творчестве и спорте выпускникам вручит ректор Дмитрий Быков и приглашённые почётные гости.
Выпускники отмечены в нескольких номинациях:
- «За достижения в научной деятельности» награждаются студенты, показавшие отличные результаты в научной деятельности, разработке новых инновационных проектах. Сегодня в университете работают междисциплинарные проектные команды, в которых студенты вместе с наставниками занимаются созданием инноваций для рынков настоящего и будущего.
- В номинации «Общественная деятельность» награждаются студенты, реализовавшие общественно значимые проекты на вузовском, региональном и всероссийском уровне. Студенческие общественные объединения СамГТУ являются школой лидерства для будущих руководителей области и России.
- Номинация «За вклад в развитие спортивной деятельности» говорит сама за себя. Спорт по праву занимает одно из важнейших мест в образовательном процессе Самарского политеха.
- Номинация «За достижения в культурно-массовой работе» не менее важна для студентов и всего Политеха.
От лица студентов выступит лучший выпускник 2018 года Виктория Капмар. Будучи студенткой инженерно-экономического факультета она принимала активное участие в научной, учебной, спортивной, культурной, социальной и общественной жизни университета и города. Виктория – обладатель стипендий разного уровня: Правительства РФ, губернатора и др. Также она занималась анализом государственного регулирования в вопросах обеспечения экономической безопасности национального фармацевтического рынка и являлась генеральным директором автономной некоммерческой организации «Самарский центр трудоустройства, социализации и культурного развития молодежи «Гармония».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 июля 2018 11:59
Неожиданным лидером в Самаре стали таксы. Социум
42
2 июля 2018 09:43
Приставы проверили свыше 40 маломерных судов. Социум
136
2 июля 2018 08:53
Мероприятие организовано совместно с Общественным советом. Социум
137
Здравоохранение
1 июля 2018 15:10
Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания. Здравоохранение
368
30 июня 2018 19:02
Из них 94 — иностранные граждане. Здравоохранение
580
29 июня 2018 18:43
В Самарской области работают 19 центров здоровья. Здравоохранение
372
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
133
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
207
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
203
Туризм
2 июля 2018 10:54
Названо самое популярное направление. Туризм
140
2 июля 2018 09:00
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
172
30 июня 2018 09:36
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании. Туризм
371
Образование
2 июля 2018 10:39
В этот раз копилка вуза пополнилась на 41 выдающегося выпускника. Образование
121
29 июня 2018 15:25
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова. Образование
314
27 июня 2018 16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата). Образование
618
Культура
29 июня 2018 13:18
Праздник состоится в парке Гагарина. Культура
387
29 июня 2018 11:54
Музыканты поддержат гостей и жителей города, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу. Культура
436
28 июня 2018 13:04
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
309
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
764
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1057
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1017
Видео
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1511
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2045
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
717
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
805
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
221
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
156
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
1534
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1343
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2549
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
137
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
517
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
806
Мероприятия