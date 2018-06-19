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Новости /  Общество /  Образование  

В Тольятти открылась мобильная лаборатория по химии и физике для школьников

19 июня 2018 09:07
119
В Тольятти открылась мобильная лаборатория по химии и физике для школьников
Занятия в рамках мобильной лаборатории проводятся на бесплатной основе в рамках двух сессий.

В Гуманитарном центре интеллектуального развития (г.Тольятти, ул.Чайкиной, 87) открылась мобильная лаборатория по химии и физике для школьников 9-13 лет. Проект стал победителем конкурса социально значимых проектов благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел».
В рамках проекта для лаборатории закуплены реактивы для экспериментов, средства индивидуальной защиты – очки, халаты, перчатки, а также свыше 500 единиц химической посуды и около 300 единиц физического оборудования. Среди них – мерные весы, электрические плитки, штативы, стаканы, колбы, а также электронные конструкторы «Знаток» для изучения электрических цепей.

Занятия в рамках мобильной лаборатории проводятся на бесплатной основе в рамках двух сессий. Весенняя смена продлится до 30 июня. Осенняя сессия пройдет с 1 сентября по 30 ноября. В каждой смене базовые знания по физике и химии получают 120 ребят.
Каждая «научная смена» длится пять дней, в течение которой ребята совместно с педагогами центра погружаются в мир химических реакций, изучают плотность веществ, знакомятся с электричеством, оптикой, электро-звуковыми волнами. Так, школьники самостоятельно пробуют получить медь, проводят кристаллизацию веществ, а также собирают электрические цепи. Результаты своих трудов, например, кристаллы или полученные оксиды, они в специальной одноразовой посуде могут забрать домой на память.

«80% времени на занятиях мы занимаемся экспериментами и опытами. Поэтому наши уроки никого не оставляют равнодушными. В этом и состоит наша задача – с помощью интерактивных занятий вызвать интерес и желание ребенка заниматься естественнонаучными дисциплинами, с которыми в дальнейшем может быть связан профессиональный путь», - отмечает методист, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ГЦИР Милена Верижникова.
Записаться на занятия и получить более подробную информацию можно по телефону 37-94-99.
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