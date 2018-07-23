В Самару приедут ведущие ученые из 10 стран мира
23 июля 2018 13:12
144
С 24 по 28 июля на базе Самарского университета пройдет первая международная конференция по физике и химии горения (ConfPhysChem'18).
В Самару приедут ведущие ученые из 10 стран мира - США, Великобритании, Италии, Финляндии, Швеции, Китая, Японии, Омана, Индии и Казахстана. В состав участников входят как экспериментаторы и теоретики, занимающиеся фундаментальными научными исследованиями в области физики горения, так и практики, использующие новые фундаментальные знания для решения конкретных прикладных задач.
Один из них - крупный ученый Мусахид Ахмед (Musahid Ahmed), работающий в Калифорнийском университете Беркли. Он откроет конференцию и расскажет коллегам о новых экспериментах, которые проводятся на уникальной установке, в которой в качестве источника светового излучения для ионизации анализируемых химических соединений используется синхротрон - ускоритель электронов.
Другая установка, где эксперименты будут проводится при высоких температурах, собирается в Самарском университете. Напомним, она создается в рамках мегагранта для исследования реакций горения. Работы ведутся под руководством Александра Мебеля. По результатам исследований коллектив ученых предложит инженерам-двигателистам физически обоснованные модели горения для конструирования принципиально новых экологичных и энергоэффективных камер сгорания для газотурбинных двигателей.
Еще один участник конференции - ученый-теоретик Александр Болдырев. Он работает в Университете американского Штата Юта и одновременно в Южном федеральном университете. В Ростове-на-Дону он отвечает за реализацию мегагранта в области химии по теоретическому моделированию наноматериалов. Ученые под его руководством делают теоретические рассчеты, а затем экспериментальная группа на их основе синтезирует наноматериалы.
С докладами о последних открытиях в области физики и химии горения выступит известный ученый Фэй Чи (Fei Qi) представляющий Шанхaйский университет Джао Тонг, а также крупный ученый-теоретик, специалист по физике и химии горения из Калифорнийского университета Беркли Майкл Франклах (Michael Frenklach), и другие.
Россию на форуме представят такие известные ученые, как Олег Коробейничев - заведующий лабораторией кинетики процессов горения в Институте химической кинетики и горения СО РАН, Владимир Губернов из Физического института П.Н. Лебедева РАН и другие, сообщает пресс-служба вуза.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 июля 2018 17:24
Цель форума – обсуждение и поиск ответов на медиавызовы, создание трансграничных проектов, обмен опытом с коллегами из разных стран мира. Социум
27
23 июля 2018 17:19
Фестиваль «Многонациональная Россия» стал настоящим праздником дружбы, объединяющим всех жителей нашей огромной страны, независимо от их... Социум
66
23 июля 2018 16:58
Центральным мероприятием визита стало проведение в Тольятти заседания Рабочей группы по инвестициям и модернизации экономики в рамках... Социум
66
Здравоохранение
23 июля 2018 15:46
Как уберечь себя от травмы ныряльщика рассказывает главный нейрохирург министерства здравоохранения Самарской области Геннадий Алексеев. Здравоохранение
134
23 июля 2018 13:04
Главный онколог региона заявил о важности своевременной профилактики заболеваний и здорового образа жизни. Здравоохранение
131
23 июля 2018 09:54
Владельцы приобрели птицу на рынках выходного дня в своих районах. Здравоохранение
215
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
111
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
451
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
324
Туризм
23 июля 2018 09:13
Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Туризм
184
20 июля 2018 13:18
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
217
19 июля 2018 11:24
Самым женским можно назвать маршрут «Москва — Рим». Туризм
257
Образование
23 июля 2018 13:12
Они расскажут о последних открытиях в области физики и химии горения. Образование
143
19 июля 2018 12:30
По окончанию школы ее выпускники получат сертификат на 4 образовательных кредита. Образование
243
17 июля 2018 11:47
В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018. Образование
360
Культура
23 июля 2018 12:33
Зрителям представят оперу Ж. Бизе «Кармен». Культура
155
22 июля 2018 17:09
Почти половину из списка топ-50 музыкантов заняли рок-группы, на втором месте - исполнители кантри музыки. Культура
464
21 июля 2018 11:40
На нем музыканты будут играть для гуляющих. Культура
478
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
889
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1141
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1144
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
681
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
530
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
582
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
749
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2326
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2762
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1211
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1151
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2867
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1930
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3097
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
409
Мероприятия