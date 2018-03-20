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В четверг, 22 марта в Самарском университете стартует международная «Неделя карьеры-2018». В этот день вуз открывает двери для абитуриентов и студентов вузов не только Самарского, но и других регионов страны.В «Неделе карьеры – 2018» примут участие компании-работодатели с мировым именем, такие как Intel, Segula Тechnologies, Altarix, Coca-Сola HBC AG, Kelly Services, Robert Bosch, EPAM Systems, CQG, WorldQuant и другие. На стойках компаний абитуриенты и студенты смогут пообщаться с представителями HR-отделов, инженерных и финансовых департаментов этих компаний, представить свои резюме и пройти собеседование для дальнейшего трудоустройства.«Одной из компетенций Самарского университета являются развитые партнерские отношения с ведущими инновационными российскими и международными компаниями, мощными промышленными гигантами, работающими в различных отраслях экономики региона и страны, среди них компании США, Франции, Германии, Италии, Сингапура и другие, – отмечает проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимир Богатырев. – Это дает конкурентные преимущества выпускникам Самарского университета в построении успешной карьеры».Генеральным партнером “Недели карьеры-2018” стала компания АВТОВАЗ, входящая в международный Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. АВТОВАЗ предлагает выпускникам инженерных специальностей рост в собственной инжиниринговой службе, которая обладает современным обеспечением для проектирования автомобилей и уникальным испытательным комплексом. Помимо этого АВТОВАЗ предлагает возможности стажировки и планирования карьеры в глобальной системе технических центров группы RENAULT.Наглядно оценить масштабы трансформаций, происходящих на автогиганте, 22 марта позволит открытая лекция Стива Маттина - британского дизайнера автомобилей Mercedes-Benz и Volvo, в настоящее время являющегося дизайнером АВТОВАЗа. А оценить карьерные траектории специалистов инжиниринговых служб предприятия в этот день позволит телемост со специалистами компании "Renault" (Франция), ранее работавшими на АВТОВАЗе.Помимо этого 22 марта на территории студенческого городка АВТОВАЗ организует тест-драйв моделей "VESTA" и "X-RAY"- все желающие смогут прокатиться на этих автомобилях.В пятницу, 23 марта, “Неделя карьеры” будет посвящена сфере IT. Абитуриенты и студенты узнают о практиках и стажировках, а также магистерских IT-программах разработанных совместно с INTEL, Netcracker, EPAM Systems, а также ведущими российскими компаниями HAULMONT, СБЕРБАНК-ТЕХНОЛОГИИ . Лекции представителей этих компаний рассчитаны также на программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий, занятых в сфере информационных технологий.Официальное открытие “Недели карьеры-2018” состоится 22 марта в 10:30 в конференц-зале Самарского университета, по адресу Московское шоссе, 34а.Программа мероприятий здесь: http://career.ssau.ru/.Вход по студенческим билетам или паспортам (для студентов других вузов).