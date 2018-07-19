В Самарском университете открылась международная летняя школа, посвященная управлению наукоемкими технологиями.

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19 июля в Самарском университете открылась международная летняя школа High Technology Management (HTM-2018), посвященная управлению наукоемкими технологиями. Ее участниками станут 94 студента из 39 университетов Японии, Франции, Нидерландов, Испании, Италии, Чехии, Бразилии, Китая, Мексики, Индонезии, Турции, Ирана, Коста-Рики, Перу и Малайзии.Программа школы ориентирована на студентов топовых вузов, которые не просто изучают теоретические основы каких-либо наук, но и активно вовлечены в передовые исследования своих университетов и создание перспективных технологий. Школа позволяет на практике понять все стороны инновационного процесса, совместить непосредственную разработку высокотехнологичного продукта с навыками маркетинга и управления рисками в его продвижении.“Мы организуем HTM-школу в четвертый раз подряд и отмечаем возрастающий интерес к ней со стороны студентов ведущих мировых вузов, - рассказывает один из организаторов школы, доцент кафедры экономики Самарского университета Ольга Есипова. - Если наша первая летняя школа собрала 17 участников из 9 стран, то в этом году это почти 100 человек. Большая их часть представляет ведущие исследовательские университеты планеты, уверенно входящие в глобальный рейтинг QS Global World Ranking”.Три четверти участников HTM-2018 получают в своих университетах инженерно-техническое образование в таких областях как микроэлектроника, самолетостроение, машиностроение, наноинженерия. По 10% приходится на долю изучающих IT-направления и естественные науки (химия, физика). Оставшиеся 5% участников - экономисты и менеджеры.Участникам школы будет представлена возможность погрузиться в создание и коммерциализацию реальных высокотехнологичных проектов, реализуемых ведущими промышленными предприятиями и исследовательскими центрами Самарской области.Иностранные гости также получат возможность познакомиться с культурной и историей Самарской области, а также уникальными природными памятниками региона.По окончанию школы ее выпускники получат сертификат на 4 образовательных кредита, которые они смогут зачесть в своих университетах.Летняя школа HTM-2018 пройдет в два этапа: с 19 по 29 июля и с 3 по 13 августа.