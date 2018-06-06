В Самарском университете обсудят влияние информационных технологий на развитие науки и экономики

Конференция рассчитана на российских выпускников образовательных программ немецких университетов, а также ученых, преподавателей, представителей промышленных предприятий и бизнеса, заинтересованных в развитии сотрудничества с Германией.Выпускники германских программ вместе с экспертами из Германии и России (среди которых члены руководства Германо-Российского форума, Посольства Германии в России, руководства Университета Вюрцбурга, специалисты германских университетов и Самарского университета) обсудят актуальные вопросы научной, образовательной и экономической жизни, а также проблемы сотрудничества России и Германии.Гости познакомятся с опытом сотрудничества двух ведущих вузов в ходе презентации: «История успеха: дигитализация сотрудничества Университета Самары и Университета Вюрцбурга и новая программа двойных дипломов».В фокусе внимания участников конференции - перспективы, открывающиеся перед выпускниками германских программ в свете современной ситуации в науке и экономике и стремительно развивающихся информационных технологий. На семинарах и воркшопах будут затронуты актуальные вопросы. На рабочих группах и во время дискуссий со специалистами-практиками участники ответят на главные вопросы, заявленные в конференции: как в эпоху высоких цифровых и космических технологий меняются формы коммуникации и кооперации в науке и экономике? Какова специфика, потребности и перспективы современного научно-образовательного менеджмента в сфере германо-российских отношений?В рамках конференции состоятся встречи с представителями руководства Самарской области, кроме того, участники посетят самарские предприятия с германскими инвестициями - «Роберт Бош Самара» и «Евротехника», сообщает пресс-служба вуза.