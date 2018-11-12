В Самарском университете начали подготовку специалистов по профилю «Психология и педагогика инклюзивного образования»

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13 ноября в 14.00 в зале заседаний корпуса 22 Самарского университета (ул. Академика Павлова, д.1), состоится торжественное мероприятие «Посвящение в студенты» группы студентов направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования».В Самарском университете начались занятия специальной инклюзивной группы, 20 студентов-бакалавров будут обучаться в рамках направления “Психолого-педагогическое образование”. За 5 лет они приобретут функционально полный набор профессиональных знаний, навыков и компетенций, необходимых для работы, в том числе в такой сложной и социально-значимой сфере как инклюзивное образование.Инклюзивное образование имеет свою специфику, чтобы работать с подобными группами преподаватель должен не только владеть соответствующими методиками, но и хорошо понимать психофизиологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).Уникальность будущих специалистов в том, что их профессиональные навыки дополняются глубоким пониманием психологии людей с нарушениями здоровья, четким знанием повседневных проблем и вызовов с которыми сталкиваются их воспитанники. Такие педагоги готовы оказывать квалифицированную психолого-педагогическую и медико-социальную поддержку на принципиально ином уровне понимания и личного участия.По той же причине они могут развивать новое для России направление — тьюторство (тьютор — посредник между учителем и ребенком). Такие специалисты смогут работать в соответствии с профессиональным стандартом как в социальной сфере, так и в области психологии, педагогики, здравоохранения. Тьюторы пока редкость, хотя потребность в них очень высока. Тьютор помогает подопечному установить контакт с другими детьми, а детям без ОВЗ своим примером показывает, как нужно относиться к людям с нарушениями. Кроме того, люди, которые совсем недавно сами нуждались в тьюторах и психологах, смогут оказывать квалифицированную помощь тому огромному количеству людей, которые более других уязвимы перед психологическими, образовательными и социальными вызовами. Это второй набор в Самарском университете студентов-бакалавров в инклюзивную группу. Первый выпуск таких специалистов состоялся летом 2018 года. Высшее образование получили 22 студента с различной степенью нарушения слуха — от слабослышащих до глухих.Уникальный в масштабах региона проект стартовал в 2013 году по инициативе тогда еще главы Самары. Сейчас помощь в развитии инклюзивного образования в Самарском университете приходит от губернских властей. На обучение уникальной группы выделен грант министерства образования и науки Самарской области.Несмотря на то что группа сформирована из учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются по специальной, адаптированной образовательной программе, студенты получат профессиональные компетенции в полном объеме. Программа содержит максимально полный перечень учебных дисциплин и соответствует современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Ключевое отличие заключается в организации учебного процесса. Занятия проходят в специально оборудованной лаборатории инклюзивных технологий.Опыт первого выпуска показал: выбор будущей профессии учащиеся инклюзивной группы делают осознанно. Получать знания в области педагогики и психологии приходят зрелые люди (средний возраст группы – 33 года), с высокой мотивацией к обучению и желанием реализовать их на практике.Более того, о необходимости в специалистах, которые знают о проблемах людей с ОВЗ не понаслышке, а исходя из собственного опыта, говорят факты. 85% студентов первого выпуска уже были трудоустроены на момент защиты диплома. Они работают в центрах социального обслуживания населения, в школах-интернатах для детей с нарушениями слуха и оказывают психологическую и социально-педагогическую помощь, как детям, так и взрослым, испытывающим трудности в адаптации в повседневной жизни.“Студенты программы становятся проводниками ценностей, которые отличают цивилизованное общество равных возможностей. Самарский университет видит свою гуманистическую миссию в обеспечении всех необходимых условий для получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья”, - говорит директор Центра инклюзивного образования Самарского университета Лариса Родина.Система психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обучения в Самарском университете охватывает все направления обучения. Всего в этом году в Самарский университет зачислено 39 человек с ограниченными возможностями здоровья. Помимо программы «Психология и социальная педагогика», молодые люди с психофизиологическими особенностями будут обучаться на разных направлениях подготовки, среди которых технические, гуманитарные, фундаментальные науки.