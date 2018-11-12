В Самарском университете начали подготовку специалистов по профилю «Психология и педагогика инклюзивного образования»
12 ноября 2018 15:40
111
13 ноября в 14.00 в зале заседаний корпуса 22 Самарского университета (ул. Академика Павлова, д.1), состоится торжественное мероприятие «Посвящение в студенты» группы студентов направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования».
В Самарском университете начались занятия специальной инклюзивной группы, 20 студентов-бакалавров будут обучаться в рамках направления “Психолого-педагогическое образование”. За 5 лет они приобретут функционально полный набор профессиональных знаний, навыков и компетенций, необходимых для работы, в том числе в такой сложной и социально-значимой сфере как инклюзивное образование.
Инклюзивное образование имеет свою специфику, чтобы работать с подобными группами преподаватель должен не только владеть соответствующими методиками, но и хорошо понимать психофизиологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Уникальность будущих специалистов в том, что их профессиональные навыки дополняются глубоким пониманием психологии людей с нарушениями здоровья, четким знанием повседневных проблем и вызовов с которыми сталкиваются их воспитанники. Такие педагоги готовы оказывать квалифицированную психолого-педагогическую и медико-социальную поддержку на принципиально ином уровне понимания и личного участия.
По той же причине они могут развивать новое для России направление — тьюторство (тьютор — посредник между учителем и ребенком). Такие специалисты смогут работать в соответствии с профессиональным стандартом как в социальной сфере, так и в области психологии, педагогики, здравоохранения. Тьюторы пока редкость, хотя потребность в них очень высока. Тьютор помогает подопечному установить контакт с другими детьми, а детям без ОВЗ своим примером показывает, как нужно относиться к людям с нарушениями. Кроме того, люди, которые совсем недавно сами нуждались в тьюторах и психологах, смогут оказывать квалифицированную помощь тому огромному количеству людей, которые более других уязвимы перед психологическими, образовательными и социальными вызовами. Это второй набор в Самарском университете студентов-бакалавров в инклюзивную группу. Первый выпуск таких специалистов состоялся летом 2018 года. Высшее образование получили 22 студента с различной степенью нарушения слуха — от слабослышащих до глухих.
Уникальный в масштабах региона проект стартовал в 2013 году по инициативе тогда еще главы Самары Дмитрия Азарова. Сейчас помощь в развитии инклюзивного образования в Самарском университете приходит от губернских властей. На обучение уникальной группы выделен грант министерства образования и науки Самарской области.
Несмотря на то что группа сформирована из учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются по специальной, адаптированной образовательной программе, студенты получат профессиональные компетенции в полном объеме. Программа содержит максимально полный перечень учебных дисциплин и соответствует современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Ключевое отличие заключается в организации учебного процесса. Занятия проходят в специально оборудованной лаборатории инклюзивных технологий.
Опыт первого выпуска показал: выбор будущей профессии учащиеся инклюзивной группы делают осознанно. Получать знания в области педагогики и психологии приходят зрелые люди (средний возраст группы – 33 года), с высокой мотивацией к обучению и желанием реализовать их на практике.
Более того, о необходимости в специалистах, которые знают о проблемах людей с ОВЗ не понаслышке, а исходя из собственного опыта, говорят факты. 85% студентов первого выпуска уже были трудоустроены на момент защиты диплома. Они работают в центрах социального обслуживания населения, в школах-интернатах для детей с нарушениями слуха и оказывают психологическую и социально-педагогическую помощь, как детям, так и взрослым, испытывающим трудности в адаптации в повседневной жизни.
“Студенты программы становятся проводниками ценностей, которые отличают цивилизованное общество равных возможностей. Самарский университет видит свою гуманистическую миссию в обеспечении всех необходимых условий для получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья”, - говорит директор Центра инклюзивного образования Самарского университета Лариса Родина.
Система психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обучения в Самарском университете охватывает все направления обучения. Всего в этом году в Самарский университет зачислено 39 человек с ограниченными возможностями здоровья. Помимо программы «Психология и социальная педагогика», молодые люди с психофизиологическими особенностями будут обучаться на разных направлениях подготовки, среди которых технические, гуманитарные, фундаментальные науки.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 ноября 2018 19:37
Победители примут участие в финальных играх КВН в Москве. Социум
28
12 ноября 2018 17:55
На протяжении последних 23 лет в регионе происходит снижение численности населения. Социум
133
12 ноября 2018 17:44
Состоялась торжественная церемония открытия монумента. Социум
119
Здравоохранение
12 ноября 2018 17:30
На прием приглашаются родители и иные законные представители детей. Здравоохранение
88
12 ноября 2018 16:45
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Здравоохранение
106
11 ноября 2018 11:49
Чтобы худеть быстрее необходимо ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Здравоохранение
452
Новости медицины
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
161
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
265
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
212
Туризм
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
454
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
356
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
466
Образование
12 ноября 2018 15:40
Cтуденты получат профессиональные компетенции в полном объеме. Образование
110
12 ноября 2018 12:44
Ученые опорного университета представили сборные шагающие модели. Образование
240
11 ноября 2018 18:25
Гран-при конкурса «Студент года» выиграл студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина Денис Литвинов.... Образование
834
Культура
12 ноября 2018 17:19
Главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга - приедет в Самару 21 декабря. Культура
141
10 ноября 2018 23:36
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре. Культура
830
10 ноября 2018 11:41
Он организован во Дворце культуры им.Кирова. Культура
470
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
218
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
598
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1606
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
238
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
736
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
808
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
780
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
812
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
690
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
655
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
681
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1099
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1458
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1523
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2643
Мероприятия