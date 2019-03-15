В Самарском регионе продолжается подготовка к проведению итогового госэкзамена

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15 марта в пункте проведения экзамена (ППЭ) на базе МБОУ гимназия №11 г.о. Самара прошла апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования (перевода в электронный вид) экзаменационных материалов в штабе ППЭ. В тренировочном экзамене по профильной математике участвовали 150 обучающихся.Целью проведения тренировочного мероприятия была проверка организационной и технической готовности аудиторий и штаба ППЭ для применения в них указанных технологий.В отработке технологических процедур в ППЭ приняли участие члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), технические специалисты и учителя общеобразовательных учреждений, которые будут работать в досрочной период ГИА. Все специалисты, задействованные в апробации, предварительно прошли дистанционное обучение на учебной платформе ФГБУ «Федерального центра тестирования».В ходе тренировочного мероприятия проходило тестирование системы видеонаблюдения с участием общественных наблюдателей. Члены ГЭК и общественные наблюдатели наблюдали за ходом экзамена в режиме он-лайн в аудиториях ситуационного центра.Тренировочный экзамен прошел в штатном режиме.Полученные в ходе апробации навыки будут отработаны в следующих тренировочных мероприятиях федерального и регионального уровня перед началом основного периода экзаменов, сообщает пресс-служба облправительства.