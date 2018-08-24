В Самарской области в 2018/2019 учебном году общеобразовательный процесс будет осуществляться в 689 школах
24 августа 2018 13:28
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Сегодня, 24 августа 2018 года, врио первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл совещание в режиме видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области.
Началось совещание с обсуждения хода подготовки образовательных учреждений региона к новому учебному году, сообщает пресс-служба облправительства.
В Самарской области в 2018/2019 учебном году общеобразовательный процесс будет осуществляться в 689 школах. По информации министерства образования и науки Самарской области, 20 августа т.г. закончилась государственная приёмка общеобразовательных учреждений. Все запланированные к приёмке школы комиссиями приняты, за исключением ГБОУ ООШ п. Сборный м.р. Сызранский (нарушен срок проведения ремонтных работ). Глава м.р. Сызранский заверил, что 27 августа все работы будут завершены и школа будет принята.
Как подчеркнул врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылёв, все замечания и недостатки, выявленные надзорными органами в ходе приёмки, не скажутся на начале образовательного процесса. Глава областного кабинета министров поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль выполнение предписаний надзорных органов.
На 1 сентября т.г. запланирован ввод в эксплуатацию 2 школ: в сельском поселении Смышляевка (Кошелев-проект) м.р. Волжский на 1360 мест и в селе Новодевичье м.р. Шигонский на 200 мест.
В срок закончился ремонт участков автомобильных дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов. У глав муниципальных образований осталось немного времени, чтобы до 1 сентября привести в соответствие пешеходные переходы, дорожные знаки и выполнить другие требования ГИБДД к состоянию улично-дорожной сети у образовательных учреждений. «Это мероприятия, не требующие капитальных вложений, и они должны быть выполнены, чтобы обеспечить безопасность наших детей»,- подчеркнул А. Нефёдов.
Напомним, что в области всего 749 школьных маршрутов, в перевозке 16 530 учащихся задействовано 657 автобусов.
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