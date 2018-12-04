В Самарской области стартовал проект «Билет в будущее»

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В регионе приступили к реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее».Проект создан по инициативе Президента страны В.В.Путина, которую он сформулировал в феврале этого года во время встречи с участниками всероссийского форума «Наставник».Целевая аудитория проекта – школьники, которые уже начали задумываться о своем профессиональном будущем – учащиеся 6-11 классов.Задача проекта – помочь ребятам в их профессиональном самоопределении. Участникам проекта помогут разобраться в себе, узнать о своих сильных сторонах и профессиональных интересах, а также дадут возможность попробовать себя в различных профессиях под руководством опытных наставников.В 2018 году «Билет в будущее» стартует в пилотном режиме. Самарская область стала одним из базовых регионов проекта.До конца года в нашей губернии примут участие в проекте около 4000 человек. Кто-то из них еще проходит регистрацию на платформе проекта, а 504 школьника уже приступили к первому этапу тестированию. Всего таких этапов три: «Как ты выбираешь профессию»; «Какой ты»; «Какие сферы тебе интересны и что ты о них знаешь». После каждого этапа участники получают обратную связь и персональные рекомендации. По итогам третьего этапа «получить билет» в уходящем году успеют более 2000 учащихся из 50 самарских школ и 71 школы города Тольятти.При условии прохождения всех трех тестов школьнику открывается доступ к профессиональным пробам – практико-ориентированным мероприятиям, которые позволяют погрузиться в какую-либо профессиональную сферу. Задача профессиональной пробы – сформировать у участника представление о профессии или профессиональной компетенции. Всего на территории региона школьникам будут предложены профпробы почти по 30 компетенциям. Площадками для профессиональных проб выступят 13 учреждений среднего профессионального образования в г. Самара и г. Тольятти, а также Детский технопарк «Кванториум - 63 регион» в г. Самара и г. Тольятти.50 опытных наставников, доказавших свои компетенции на чемпионатах «Ворлдскиллс», помогут школьникам познать «вкус труда». Совместно с наставниками школьники оценят свои перспективы в профессии, а также получат рекомендации по планированию индивидуальной образовательной траектории.Подробнее о проекте: https://bilet.worldskills.ru/