В Самарской области состоится финал игры "Зарница" среди школьников

Мероприятие пройдет в м.р. Волжский, пгт Рощинский, 15-ая отдельная мотострелковая бригада, в/ч 90600Начало в 11:00 8 июня.Военно-спортивная игра «Зарница» на территории Самарской области проводится с 2013 года в рамках регионального партийного проекта «Надежда нации».С января по март ежегодно соревнования проходят среди учащихся школ в городских округах и муниципальных районах области. На этом этапе выявляются лучшие команды в каждой школе. Далее проводятся городские и районные соревнования, где выявляются лучшие команды муниципалитета в каждой возрастной категории. После этого проходят зональные соревнования.В этом году победителями зональных соревнований стали 13 команд в двух возрастных категориях (1-5 и 6-10 классы), которые примут участие в финале.С 2015 года финальные соревнования проводятся на военных полигонах и территориях воинских частей Самарской области при поддержке 2-ой гвардейской общевойсковой армии и Союза Генералов Самарской области с участием почетных гостей, и представителей общественных организаций.Все участники финальных игр награждаются грамотами и сувенирами. Команды, занявшие призовые места, награждаются ценными подарками, кубками и медалями соответствующих степеней, сообщает реготделение "Единой России".