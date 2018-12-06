В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант

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С 3 (16:45) по 10 декабря (12:00) 2018 года пройдет Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации.Торжественный запуск Диктанта состоялся 3 декабря в рамках празднования Дня юриста в Москве.В режиме онлайн Диктант можно пройти из любой точки России с 3 по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф, а 7 декабря в 12:00 (по местному времени) для очного написания откроются площадки во всех регионах.В Самарской области Диктант пройдет на 15 площадках.Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи Диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.Соорганизаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, также ФГБУ «Редакция «Российской газеты».Организаторы приглашают пройти Диктант всех желающих (от 14 лет).Фото pixabay.com