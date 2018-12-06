В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
6 декабря 2018 14:28
136
С 3 (16:45) по 10 декабря (12:00) 2018 года пройдет Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации.
Торжественный запуск Диктанта состоялся 3 декабря в рамках празднования Дня юриста в Москве.
В режиме онлайн Диктант можно пройти из любой точки России с 3 по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф, а 7 декабря в 12:00 (по местному времени) для очного написания откроются площадки во всех регионах.
В Самарской области Диктант пройдет на 15 площадках.
Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи Диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.
Соорганизаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, также ФГБУ «Редакция «Российской газеты».
Организаторы приглашают пройти Диктант всех желающих (от 14 лет).
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 декабря 2018 15:56
К землякам обратился губернатор Дмитрий Азаров. Социум
35
6 декабря 2018 15:15
Состоится церемония возложения цветов к Вечному огню. Социум
90
6 декабря 2018 14:43
Он расскажет об основных задачах кабмина на будущее. Социум
100
Здравоохранение
5 декабря 2018 17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
285
5 декабря 2018 13:21
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
235
5 декабря 2018 13:17
Вследствие чего в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом. Здравоохранение
244
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
88
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
122
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
179
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2196
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
252
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
316
Образование
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
135
5 декабря 2018 16:36
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС. Образование
309
5 декабря 2018 15:42
Результаты сочинения ожидаются не позднее 18 декабря. Образование
323
Культура
5 декабря 2018 23:47Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
Билеты уже в продаже! Культура
436
5 декабря 2018 13:03
Мероприятие второй год подряд проводится областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии. Культура
197
5 декабря 2018 11:16
В фестивале примут участие творческие коллективы. Культура
245
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
63
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
369
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
642
Видео
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
206
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
312
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
419
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
731
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
634
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1071
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
993
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
912
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1321
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1713
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1756
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2951
Мероприятия