В Самарской области сегодня выберут Учителя года

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С 11 по 18 марта 2019 года на базе Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования и школы № 53 г.о. Самара проходит двадцать девятый конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области».18 марта 2017 года в 12.00 в конференц-зале гостиницы «Ариадна» (г. Самара, Московское шоссе 125-б) пройдет конкурсное мероприятие «Круглый стол» для пятерки финалистов с участием министра образования и науки Самарской области В.А. Акопьяна. Данное мероприятие станет завершающим испытание для финалистов. По его итогам будет назван абсолютный победитель регионального конкурса. Его имя прозвучит в ходе торжественной церемонии награждения со сцены Самарской Филармонии в апреле этого года.Накануне, 16 марта после ряда конкурсных испытаний стали известны имена пятёрки финалистов конкурса. Ими стали:Гринева Юлия Алексеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 с. ПриволжьеКарина Мария Александровна, учитель русского языка и литературы МБУ «Гимназия №9» г.о.ТольяттиКотрухов Юрий Александрович, учитель истории и обществознанияГБОУ ООШ с. Малое ИбряйкиноОздоева Елена Николаевна, учитель математики ГБОУ СОШ с. Новый БуянТрошинская Ольга Вячеславовна, учитель русского языка и литературы ГБНОУ Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей» г.о.СамараВ финале областного конкурса принял участие 21 человек, в том числе: 7 учителей русского языка и литературы, 1 учитель математики, 2 учителя начальных классов, 3 учителя иностранных языков, 2 учителя истории и обществознания, 1 учитель биологии, 2 учителя физической культуры, 2 учителя географии, 1 учитель химии. Из сельских школ в Конкурсе участвуют 5 педагогов, 16 – из городских школ. В числе конкурсантов есть 8 молодых педагогов (до 30 лет), сообщает пресс-служба облправительства.