В Самарской области сегодня выберут Учителя года
18 марта 2019 10:33
95
С 11 по 18 марта 2019 года на базе Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования и школы № 53 г.о. Самара проходит двадцать девятый конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области».
18 марта 2017 года в 12.00 в конференц-зале гостиницы «Ариадна» (г. Самара, Московское шоссе 125-б) пройдет конкурсное мероприятие «Круглый стол» для пятерки финалистов с участием министра образования и науки Самарской области В.А. Акопьяна. Данное мероприятие станет завершающим испытание для финалистов. По его итогам будет назван абсолютный победитель регионального конкурса. Его имя прозвучит в ходе торжественной церемонии награждения со сцены Самарской Филармонии в апреле этого года.
Накануне, 16 марта после ряда конкурсных испытаний стали известны имена пятёрки финалистов конкурса. Ими стали:
Гринева Юлия Алексеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье
Карина Мария Александровна, учитель русского языка и литературы МБУ «Гимназия №9» г.о.Тольятти
Котрухов Юрий Александрович, учитель истории и обществознанияГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино
Оздоева Елена Николаевна, учитель математики ГБОУ СОШ с. Новый Буян
Трошинская Ольга Вячеславовна, учитель русского языка и литературы ГБНОУ Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей» г.о.Самара
В финале областного конкурса принял участие 21 человек, в том числе: 7 учителей русского языка и литературы, 1 учитель математики, 2 учителя начальных классов, 3 учителя иностранных языков, 2 учителя истории и обществознания, 1 учитель биологии, 2 учителя физической культуры, 2 учителя географии, 1 учитель химии. Из сельских школ в Конкурсе участвуют 5 педагогов, 16 – из городских школ. В числе конкурсантов есть 8 молодых педагогов (до 30 лет), сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 марта 2019 11:56
Молодежь до 24 лет — наиболее перспективные стажеры по мнению 51% опрошенных. Социум
2
18 марта 2019 11:45
Важнее всего оказалаась стабильность. Социум
23
18 марта 2019 10:23
Составлен рейтинг доверия жителей РФ к органам власти. Социум
77
Здравоохранение
18 марта 2019 10:51
Производителя следует выбирать по принципу географической близости к торговой точке. Здравоохранение
72
18 марта 2019 10:18
Акция пройдет 25 марта. Здравоохранение
76
15 марта 2019 19:32
Если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к... Здравоохранение
592
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
292
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
452
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
737
Туризм
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
529
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
476
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
514
Образование
18 марта 2019 10:33
16 марта после ряда испытаний стали известны имена пятёрки финалистов конкурса. Образование
94
17 марта 2019 11:11
Их проводит Альянс Франсез Самара. Образование
302
15 марта 2019 13:56
В тренировочном экзамене по профильной математике участвовали 150 обучающихся. Образование
451
Культура
18 марта 2019 11:52
Первая часть встречи прошла в формате мастер-класса. Культура
8
18 марта 2019 11:40
Старт реализации национального проекта «Культура» совпал с проведением Года театра в Российской Федерации. Культура
23
16 марта 2019 11:22
Выставка подготовлена при поддержке Посольства Канады в РФ. Культура
470
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
314
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
568
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1032
Видео
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
612
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
391
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1334
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
544
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
808
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
870
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1437
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1602
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
821
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
844
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1296
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1048
Мероприятия