В Самарской области пройдет инженерный чемпионат для студентов CASE-IN

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19 апреля в Самарском государственном техническом университете пройдет Международный инженерный чемпионат «CASE-IN». На базе опорного вуза региона студенты и молодые специалисты будут соревноваться в решении инженерных кейсов по нефтегазовому делу, электроэнергетике и нефтехимии.В ходе отборочных этапов Чемпионата более 4000 студентов из 52 вузов России будут соревноваться в шести отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, электроэнергетика. Соревнования по направлению «Нефтехимия» при поддержке СИБУРа впервые включены в программу Чемпионата и пройдут в 10 вузах России, в том числе Самарском политехе, сообщает пресс-служба СИБУР Тольятти.