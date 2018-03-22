В Самарской области пройдет инженерный чемпионат для студентов CASE-IN
22 марта 2018 09:44
99
19 апреля в Самарском государственном техническом университете пройдет Международный инженерный чемпионат «CASE-IN». На базе опорного вуза региона студенты и молодые специалисты будут соревноваться в решении инженерных кейсов по нефтегазовому делу, электроэнергетике и нефтехимии.
В ходе отборочных этапов Чемпионата более 4000 студентов из 52 вузов России будут соревноваться в шести отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, электроэнергетика. Соревнования по направлению «Нефтехимия» при поддержке СИБУРа впервые включены в программу Чемпионата и пройдут в 10 вузах России, в том числе Самарском политехе, сообщает пресс-служба СИБУР Тольятти.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 марта 2018 10:40
Бойцы подразделений Росгвардии продемонстрировали участникам мероприятия свои профессиональные навыки. Социум
54
22 марта 2018 10:03
Для расчётов была взята обычная двухкомнатная квартира в Самаре за 3 млн рублей. Социум
103
22 марта 2018 09:23
Данный старт стал первым пилотируемым пуском в этом году. Социум
101
Здравоохранение
22 марта 2018 09:56
В исследовании приняли участие более 30 тыс. человек. Здравоохранение
90
20 марта 2018 14:34
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская... Здравоохранение
264
Новости медицины
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
44
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
77
19 марта 2018 21:37
В Самаре открылся госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя», ставший самым крупным медицинским кластером Поволжья. Новости медицины
168
Туризм
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
170
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
369
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
280
Образование
22 марта 2018 11:11
Контрольная включает десять задач. Образование
13
22 марта 2018 09:44
Более 4000 студентов из 52 вузов России будут соревноваться в шести отраслевых направлениях. Образование
98
21 марта 2018 14:39
Она позволяет школьникам приобрести инженерные навыки в области космических технологий. Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным... Образование
387
Культура
22 марта 2018 10:10
Показ состоится в клубе "Треугольник". Культура
91
21 марта 2018 11:04
Уникальный материал, собранный из различных отделов библиотеки, позволит читателю познакомиться со всеми гранями балетного искусства. Культура
181
21 марта 2018 09:49
Новый контракт с директором рассчитан на один год. Культура
182
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
434
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
765
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
740
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1087
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
746
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
691
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1451
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
873
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
964
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1572
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
894
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4140
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2356
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2817
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2703
Мероприятия