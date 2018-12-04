В Самарской области начался очередной этап независимой оценки качества образования

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Министерством образования и науки Самарской области совместно с общественным советом по независимой оценке качества условий образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, принято решение о проведении в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности во всех общеобразовательных организациях (школах) региона.Мероприятие организовано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».Опрос пройдет с 3 по 15 декабря 2018 года на портале: https://nsoko.asurso.ru.Принять участие в нем могут представители общественности, учащиеся и родители (законные представители).