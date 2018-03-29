В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
29 марта 2018 09:21
4
В среду, 28 марта, в Самарской области досрочно прошел Единый государственный экзамен. Речь идет об устной части итоговой аттестации по иностранным языкам. Об этом сообщили в региональном Минобрнауки.
— Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек, — рассказали в ведомстве.
Во всех аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Нарушений порядка проведения ЕГЭ камеры не зафиксировали.
— Удаленных с экзамена участников и завершивших аттестацию досрочно по уважительной причине — нет, — рассказали в Минобрнауки.
Итоги ЕГЭ участники узнают в ближайшее время. Максимально на экзамене можно набрать 20 баллов.
Период досрочной сдачи единого государственного экзамена стартовал 21 марта. О своем желании сдать итоговую аттестацию раньше положенного времени заявили 307 учащихся. Среди них 12 выпускников этого года, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 марта 2018 23:37
Даты и количество полетов министр обороны Сергей Шойгу не назвал. Социум
268
28 марта 2018 23:12
Для тушения пожара задействовали группировку в количестве более 840 человек и 195 единиц техники, в том числе два воздушных судна. Для оказания помощи родственникам... Социум
310
28 марта 2018 22:59
Компания может построить завод в Самарской области. Социум
287
Здравоохранение
28 марта 2018 12:04
Образовательный процесс приостановлен в 893 школах. Здравоохранение
203
26 марта 2018 23:36
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты... Здравоохранение
362
26 марта 2018 23:28
Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта». Здравоохранение
364
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
119
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
156
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
190
Туризм
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
59
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
309
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
492
Образование
28 марта 2018 23:58
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к... Образование
311
27 марта 2018 14:48
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев. Образование
212
27 марта 2018 13:02
Он трудился над своей работой на протяжении 4 лет на базе Самарского областного детского эколого-биологического центра. Образование
225
Культура
28 марта 2018 13:18
Он откроется в Самарской областной библиотеке. Культура
156
26 марта 2018 13:18
Открытие памятника должно состояться 27 марта. Культура
211
26 марта 2018 10:30
Они продлятся с 30 мая по 3 июня. Культура
194
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
459
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
796
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
760
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1322
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
796
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
724
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1550
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
907
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1005
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1602
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
937
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4216
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2392
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2861
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2738
Мероприятия