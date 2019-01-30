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Новости /  Общество /  Образование  

В Самаре стартовал прием заявлений от родителей будущих первоклассников

30 января 2019 10:45
44
В Самаре стартовал прием заявлений от родителей будущих первоклассников Уже через 10 минут после старта записи было зарегистрировано 4166 заявлений.
Уже через 10 минут после старта записи было зарегистрировано 4166 заявлений.

Сегодня, 30 января, в Самаре стартовал прием заявлений для записи детей в первые классы местных школ.

Запись открылась в 9:00, заявления родители подают через интернет.

Как сообщают в минобразования, система работает в штатном режиме. Уже через 10 минут после старта записи было зарегистрировано 4166 заявлений.

Подать заявление в школу по месту жительства можно в любой день вплоть до 30 июня 2019 года. С 1 июля по 5 сентября 2019 года школы будут набирать детей на свободные места с незакрепленных территорий, вне зависимости от места регистрации ребенка, пишет Самру.ру.


Фото pixabay.com
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