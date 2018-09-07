В Самаре прошла VIII академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет – Наука – Город – 2018»

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В Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное открытие мероприятия. Ученых, преподавателей, аспирантов и студентов региональных вузов, а также представителей научных организаций и ведущих предприятий поздравил глава регионаНачав свою работу в театре оперы и балеты, выставка продолжилась в Самарской областной научной библиотеке, где все желающие могли познакомиться с новинками академической литературы, выпускаемой региональными вузовскими издательствами. В том числе, уникальные издания местных ученых по самым разным направлениям деятельности – краеведение, культура, философия, педагогика, медицина, право. 18 участников – ведущие учебные заведения губернии, Российский государственный архив в Самаре, Центральный государственный архив Самарской области, Самарский историко-краеведческий музей им П.В.Алабина представили изданные результаты своей научной деятельности. Всего на стендах было выставлено более 500 книг: учебников, справочных изданий, учебных пособий, монографий. Так, любители истории Самарского края могли полистать редкие по своей тематике издания – например, сборник меню эпохи модерна, художественный текстиль в регионе, монастыри Самарского края 16-20 веков и даже народные песни самарской свадьбы. Педагогам и преподавателям оказался интересен большой выбор научно-методических пособий, призванных совершенствовать технологии преподавания по школьным предметам – русский язык, математика, география и т.д. Также был представлен широкий спектр научно-технической литературы, медицинских учебных пособий, изданий по экономической тематике – каждый специалист, студент, учащийся мог найти литературу для своего дальнейшего роста и развития.Изюминкой выставки стал стенд Областной универсальной научной библиотеки, подготовленный Музеем книги и истории. Также в рамках работы выставки «Университет-Наука-Город-2018» Областной универсальной научной библиотекой для представителей вузов был организован обучающий лекторий по вопросам издательской деятельности.