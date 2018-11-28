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Новости /  Общество /  Образование  

В Самаре пройдет второй хакатон для школьников SamaraSchoolHack

28 ноября 2018 13:19
96
В Самаре пройдет второй хакатон для школьников SamaraSchoolHack
Каждая команда может состоять из 3-5 участников.

1 декабря с 10.00 в Самарском бизнес-инкубаторе (ул. Главная, 3) пройдет хакатон для школьников. Хакатон - мероприятие для разработчиков IT-продуктов, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры вместе работают над решением какой-либо проблемы.
Тема хакатона - создание социально полезных программ и приложений. Принять участие в соревнованиях (только в составе команды) может любой школьник от 14 до 18 лет. Каждая команда может состоять из 3-5 участников. Кроме разработчиков, в команде могут быть дизайнер, идеолог, маркетолог. Участие в мероприятии бесплатное.
В финале хакатона экспертное жюри выберет три команды-победителя. Они получат призы и подарки от организаторов и партнеров SamaraSchoolHack. Все участники получат памятные сувениры и сертификаты участника.

Хакатон SamaraSchoolHack организован Региональным центром инноваций StartupSamara и департаментом информационных технологий и связи Самарской области при поддержке министерства образования и науки Самарской области, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и самарских IT-компаний.

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Комментарии



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