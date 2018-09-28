В Самаре отметят День памяти крупного французского ученого - Луи Пастера

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28 сентября - День памяти крупного французского ученого - Луи Пастера.В связи с этой датой в Самаре и Самарской области организована целая программа мероприятий.На базе Самарской ГСХА пройдет Международный научно-практический форум по ветеринарным наукам «Российско-французский диалог в дни памяти Луи Пастера», который будет проводиться под патронажем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Департамента ветеринарии Самарской области.27 сентября пройдет научно-практическая конференция с участием ученых из Франции и России.28 и 29 сентября под руководством французских экспертов пройдут мастерские в школе №2 и Гимназии №1.К этой памятной дате Альянс Франсез Самара также подготовил перевод французской книги для детей "От бешенства до вакцинации" и поэтому участники мастерских в школе №2 получат эти книги на русском языке.В Гимназии №1, которая примет у себя не только своих учащихся, но и школьников из других учебных заведений Самары, мероприятие будет проходить под названием "О науке на французском". В программе предусмотрены мастерские для детей младшего школьного возраста и презентации для родителей. Участники мастерских на базе Гимназии получат в конце мероприятия книги на французском языке.