В Самаре напишут Большой этнографический диктант
12 октября 2018 13:23
54
Всероссийская акция "Большой этнографический диктант" состоится в Самаре и других городах России 2 ноября.
Все жители города смогут проверить свой уровень этнографической грамотности, то, насколько хорошо они знакомы с историей, обычаями, традициями и культурой многонациональной страны, ответив на вопросы специального теста.
Каждый участник "диктанта" получит за свои правильные ответы баллы. Этнографический диктант проводится в России с 2016 года, и только в прошлом году его написали 367 тысяч человек, в том числе 3,8 тысяч самарцев.
Диктант будет состоять из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 30.
Принять участие в акции могут все желающие, без возрастных или каких-либо еще ограничений. Достаточно прийти 2 ноября на дну из 58 площадок, которые будут организованы по всей Самарской области (полный список можно найти на сайте "Все мы - Россия!").
Также пройти тест можно будет через интернет на официальном сайте акции "Большой этнографический диктант".
Итоги тестирования подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 октября 2018 11:25
Миссия форума – создать эффективную платформу для обмена опытом. Социум
92
12 октября 2018 11:09
Могилев стал для Самары 26 городом-партнером. Социум
106
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
127
Здравоохранение
12 октября 2018 10:46
Но однозначно положительный эффект на человеческое здоровье может иметь только безалкогольное пиво. Здравоохранение
122
11 октября 2018 13:35В Самаре пройдет экспресс-тестирование на свертываемость крови
Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
182
10 октября 2018 16:34
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также пациентов, приравненных к ним по льготам, дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
172
Новости медицины
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
24
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
30
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
127
Туризм
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
121
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
169
9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
204
Образование
12 октября 2018 13:23
Итоги тестирования подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. Образование
53
11 октября 2018 16:30В Самаре состоялась Молодежная научно-практическая конференция «Самара цифровая 2018 – Поколение Z
Октябрьский форум поставил своей целью привлечение молодежи к обсуждению вопросов развития нашего города на основе цифровых технологий, их создания и... Образование
194
11 октября 2018 16:23В Самарском университете пройдет Фестиваль науки NAUKA 0+
Вуз вновь станет открытой площадкой для знакомства с разными областями науки среди которых: космос, математика, физика, химия, гуманитарные науки, лингвистика,... Образование
197
Культура
12 октября 2018 09:01
Спектакль пройдет в рамках международного фестиваля "Французская осень". Культура
138
11 октября 2018 20:00
Зрителей приглашают посмотреть спектакли Тульского ТЮЗа. Культура
161
11 октября 2018 09:02
Мероприятие состоится в рамках XVIII Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Культура
184
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
453
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1422
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1646
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
127
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
242
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
252
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
629
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
523
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
920
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
549
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1063
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1076
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2156
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1578
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1749
Мероприятия