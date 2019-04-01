В СамГУПС пройдет Молодежный форум «дни студенческой науки-2019»

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2 апреля, во вторник, уже в 46-й раз в Самарском Государственном Университете Путей Сообщения стартует Молодежный форум «дни студенческой науки-2019». На целый месяц СамГУПС станет домом для молодых исследователей, которые подведут итоги своей научной работы за учебный год. Ученых ждут научные конференции, олимпиады, конкурсы научных работ и инновационных проектов, круглые столы, викторины, интеллектуальные игры.На 36 секциях прозвучат 800 научных сообщений студентов и аспирантов. Также в рамках конференции будет работать секция «Научные исследования учащихся школ» с участием школьников – будущих абитуриентов вуза.По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов, сформированного из тезисов лучших докладов по 9 тематическим направлениям.У гостей и участников форума будет возможность познакомиться с интересными проектами, такими как 3D проектирование и изготовление узлов электрических машин, программы управления беспилотными транспортными средствами, дефростер для борьбы с гололедом на контактном проводе.В завершении состоится награждение победителей научных мероприятий.В масштабах Самарской области с 9 по 19 апреля пройдет еще и 45-я Самарская областная студенческая научная конференция, организованная Советом ректоров вузов Самарской области и Самарским областным советом по научной работе студентов. Около 150 секций развернут свою работу в вузах области. На 47 секций этой конференции заявилось около 200 студентов СамГУПС. Девять секций областной студенческой конференции традиционно будут работать на базе нашего университета. В этом году СамГУПС планируют посетить для участия в работе секций областной конференции более 160 студентов из СамГУ, СГСПУ, СамГМУ, СГИК, СамГТУ, СГСХА, ПГУТИ, СамДС, СФ МГПУ, ТГУ и др.Подведение итогов Форума запланировано на 14 мая. Все победители будут отмечены почетными грамотами.