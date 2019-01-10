170

Сегодня, 10 января в СамГТУ обсудили планы по созданию в Самарской области научно-образовательного центра мирового уровня. Напомним, согласно майскому указу Президента, к 2024 году в России должно появиться не менее 15 НОЦ. В совещании приняли участие первый зампредседателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, представители вузов и ОИВ.НОЦ должен объединить ресурсы и компетенции ведущих научных и образовательных учреждений и предприятий реального сектора экономики для внедрения прорывных технологий, сообщает Департамент информполитики области.«Это возможность резко повысить востребованность ваших разработок и увидеть их воплощение на промышленных предприятиях региона. Это также и привлечение значительных финансовых ресурсов», – отметил Виктор Кудряшов, обращаясь к представителям вузов региона.