В СамГТУ может появиться умная мебель
21 июня 2018 11:45
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Для презентации было отобрано 9 проектов, направленных как на создание инновационных продуктов, так и на развитие социальной сферы университета. Так, не исключено, что в скором времени в опорном вузе появится музыкальная студия, коворкинг с кофейней, 3D-принтер для печати литейных форм, умный дом и умная мебель, сервис для спортивных клубов. Три автора проектов получили рекомендации по доработке идей.
«В любом стартапе на начальном этапе важны не только организаторские качества автора проекта, но и его коммуникационные способности, умение собирать и работать в команде, оценивать необходимые ресурсы для проекта, планировать необходимые шаги для реализации проекта, – отметил ректор Дмитрий Быков. – Занимаясь с ребятами, попавшими в ректорскую бизнес-школу, я еще раз убедился в том, что у нас самые талантливые, инициативные и разносторонне развитые студенты. Искренне желаю им успехов в реализации проектов, которые сделают наш родной Политех еще лучше».
Однако на этом программа «Бизнес-школы ректора» не закончилась. Впереди – второй и, пожалуй, самый важный этап – собственно реализация проектов. Университет выступает в роли «посевного фонда», помогающего стартапам на этапе формулирования идеи и разработки концепции будущего проекта, но не обычным финансированием. Для минимизации рисков Политех в лице Центра инженерного предпринимательства и инноватики берет на себя обязательства сопровождать студенческие проекты, консультировать и предоставлять ресурсы для реализации идей, сообщается на сайте вуза.
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