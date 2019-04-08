В России предложат ввести норму учебной нагрузки на школьников
8 апреля 2019 09:56
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Детям не хватает времени на изучение материала, предусмотренного федеральным государственными образовательными стандартами как начального, так и основного общего образования, полагают в ОНФ. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.
Из-за этого для освоения учебной программы некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время. В ОНФ уточнили, что в продолжение уроков превращаются кружки и секции дополнительного обучения.
В итоге «рабочее время» ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю, при том, что рабочая неделя взрослых по закону не превышает 40 часов.
Координатор проекта «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина отметила, что санитарные нормы и правила должны отражать предельные нагрузки как в школе, так и в системе дополнительного образования. По ее словам, ОНФ обратится с этой просьбой в Роспотребнадзор.
В конце марта стало известно, что НТИ «Автонет» запускает новый образовательный проект, в рамках которого учащихся столичных школ будут обучать технологиям управления беспилотными автомобилями. Занятие планируется ввести в школах как дополнительное осенью этого года, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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