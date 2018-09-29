В России могут начать учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием
29 сентября 2018 12:07
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Если ученик не сможет набрать 70 баллов за экзамены по русскому языку и математике, то он не получит свидетельство об окончании школы на одни пятёрки.
Результаты единого государственного экзамена планируют учитывать при выдаче аттестатов с отличием. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Согласно законопроекту, если ученик 11-го класса получил оценку "5" по всем предметам, но не смог набрать 70 баллов на экзаменах по русскому языку и математике, то он не получит аттестат с отличием.
На федеральном портале нормативных актов уже опубликован соответствующий приказ. Если данную инициативу примут, вручение аттестатов по новым правилам может произойти уже в 2019 году.
Отмечается, что в Минпросвещения также прорабатывают вопрос, касающийся полноценного возврата ценности золотых медалей, которые учащиеся получают вместе с аттестатом с отличием, пишет Лайф.
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