В Нефтегорске разрешили строить детсад
11 января 2019 11:57
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На участке в Нефтегорском районе не нашли никаких артефактов или культурного слоя — информацию об этом разместило Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Эксперты исследовали участок площадью 7920 кв. м, расположенный на ул. Садовой в Нефтегорске и представляющий собой пустырь. Территория предназначена под строительство детского сада, рядом уже находятся центральная районная больница, стадион и школа №1. Экспертиза проводилась по открытому листу, действующему с 19 ноября по 31 декабря 2018 года. Специалисты заложили один шурф глубиной 90 см, в результате чего никакие артефакты или культурные объекты найдены не были. Таким образом, строительству детсада неожиданные захоронения препятствием не будут, пишет СО ОНЛАЙН.
pixabay.com
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