138

В Малой академии государственного управления в Самарской области прошла защита выпускных квалификационных работ слушателей по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Система государственного и муниципального управления». Председателем комиссии по итоговой аттестации стал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.Учебные отделения Малой академии государственного управления созданы во всех субъектах Приволжского федерального округа. В течение двух лет осуществляется профессиональная подготовка молодых кадров в области государственного управления с последующей перспективой включения их в кадровый резерв органов государственной и муниципальной власти региона и округа. По инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича выпускники получают диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, который при наличии высшего образования дает право на ведение квалификационной деятельности в области государственной и муниципальной службы.Спектр тем выпускных квалификационных работ слушателей МАГУ разнообразен, и как правило, каждый проект имеет прикладной характер.Например, работа Ксении Арефьевой посвящена совершенствованию деятельности органов местного самоуправления по вопросам опеки и попечительства, Рамиль Джамаев рассмотрел деятельность молодежных советов как эффективный инструмент реализации молодежной политики на крупных промышленных предприятиях. Перспективам развития регионального регулирования межнациональной и культурной политики в Самарской области путем внедрения современных культурных практик и информационных технологий была посвящена работа Марии Ледяевой, а Манас Тлеккалиев изучил волонтерскую деятельность как субъект социальной активности на примере Самарского регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы».Малая академия государственного управления реализуется в Самарской области на базе АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка». Состав слушателей формируется на конкурсной основе из числа лидеров общественных движений и организаций, выпускников ведущих вузов и ссузов региона. С начала реализации программы в регионе полный курс обучения в МАГУ прошли более 250 человек.