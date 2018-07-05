Я нашел ошибку
Главные новости: 
Более 1400 молодых выпускников, которых ожидают на работу в учреждения здравоохранения Самарской области.
В губернии прошли торжественные мероприятия, посвященные выпуску студентов со средним медицинским образованием
Жители Самарской области смогут самостоятельно внедрять раздельный сбор отходов во дворах
Жители Самарской области смогут самостоятельно внедрять раздельный сбор отходов во дворах
Работодателям предложили премировать некурящих сотрудников
Работодателям предложили премировать некурящих сотрудников
В Москве арестовали мошенников, водивших иностранцев в фальшивый мавзолей Один из мошенников изображал Ленина.
В Москве арестовали мошенников, водивших иностранцев в фальшивый мавзолей
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района
В Тольятти выгоревший пассажирский автобус могут снова пустить на линию
В Тольятти выгоревший пассажирский автобус могут снова пустить на линию
В Самаре сотрудники полиции помогли иностранному туристу вернуть утерянные документы и успеть на матч
В Самаре сотрудники полиции помогли иностранному туристу вернуть утерянные документы и успеть на матч
Минтранс предлагает легализовать овербукинг Пассажирские объединения считают, что перепродажу авиабилетов нужно оставить вне закона.
Минтранс предлагает легализовать овербукинг
сегодня  Четверг, 5 июля, 14:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/07:
USD 63.23
0.01
EUR 73.71
0.01
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

В Малой академии государственного управления в Самарской области прошла защита выпускных квалификационных работ

5 июля 2018 11:12
138
В Малой академии государственного управления в Самарской области прошла защита выпускных квалификационных работ
Председателем комиссии по итоговой аттестации стал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.

В Малой академии государственного управления в Самарской области прошла защита выпускных квалификационных работ слушателей по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Система государственного и муниципального управления». Председателем комиссии по итоговой аттестации стал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.
Учебные отделения Малой академии государственного управления созданы во всех субъектах Приволжского федерального округа. В течение двух лет осуществляется профессиональная подготовка молодых кадров в области государственного управления с последующей перспективой включения их в кадровый резерв органов государственной и муниципальной власти региона и округа. По инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича выпускники получают диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, который при наличии высшего образования дает право на ведение квалификационной деятельности в области государственной и муниципальной службы.

Спектр тем выпускных квалификационных работ слушателей МАГУ разнообразен, и как правило, каждый проект имеет прикладной характер.
Например, работа Ксении Арефьевой посвящена совершенствованию деятельности органов местного самоуправления по вопросам опеки и попечительства, Рамиль Джамаев рассмотрел деятельность молодежных советов как эффективный инструмент реализации молодежной политики на крупных промышленных предприятиях. Перспективам развития регионального регулирования межнациональной и культурной политики в Самарской области путем внедрения современных культурных практик и информационных технологий была посвящена работа Марии Ледяевой, а Манас Тлеккалиев изучил волонтерскую деятельность как субъект социальной активности на примере Самарского регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы».

Малая академия государственного управления реализуется в Самарской области на базе АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка». Состав слушателей формируется на конкурсной основе из числа лидеров общественных движений и организаций, выпускников ведущих вузов и ссузов региона. С начала реализации программы в регионе полный курс обучения в МАГУ прошли более 250 человек.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 июля 2018  14:23
Более 1400 молодых выпускников, которых ожидают на работу в учреждения здравоохранения Самарской области.
В губернии прошли торжественные мероприятия, посвященные выпуску студентов со средним медицинским образованием
Более 1400 молодых выпускников, которых ожидают на работу в учреждения здравоохранения Самарской области.  Социум
9
5 июля 2018  13:41
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района
Среди проблем, обозначенных жителями района в ходе встречи, – неудовлетворительная работа коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций. Социум
87
5 июля 2018  12:26
Факты отзыва автомобилей отразят в электронном ПТС
Факты отзыва автомобилей отразят в электронном ПТС
Росстандарт утвердил новые Методические рекомендации. Социум
88
Весь список

Здравоохранение
5 июля 2018  12:16
Около 41 тыс. российских врачей в 2017 году получили от компаний фарминдустрии более 3,3 млрд рублей
Около 41 тыс. российских врачей в 2017 году получили от компаний фарминдустрии более 3,3 млрд рублей
При этом 25 из них заработали более 1 млн руб. каждый. Здравоохранение
124
4 июля 2018  10:17
В Самаре офицер Росгвардии оказала помощь потерявшему сознание мужчине
В Самаре офицер Росгвардии оказала помощь потерявшему сознание мужчине
У него была травматическая кома. Здравоохранение
231
3 июля 2018  15:38
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Специалисты больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Тольятти
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.   Здравоохранение
242
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
176
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
230
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
220
Весь список
Туризм
5 июля 2018  09:54
Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи.
Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры
При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи. Туризм
159
2 июля 2018  10:54
Перелеты за границу подорожали на 14 %
Перелеты за границу подорожали на 14%
Названо самое популярное направление. Туризм
271
2 июля 2018  09:00
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
442
Весь список
Образование
5 июля 2018  11:12
В Малой академии государственного управления в Самарской области прошла защита выпускных квалификационных работ
В Малой академии государственного управления в Самарской области прошла защита выпускных квалификационных работ
Председателем комиссии по итоговой аттестации стал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Образование
137
5 июля 2018  09:29
Более 75% россиян обвиняют ЕГЭ в ухудшении качества знаний школьников
Более 75% россиян обвиняют ЕГЭ в ухудшении качества знаний школьников
Большинство россиян уверены, что выявить реальный уровень знаний поможет отмена тестовой части ЕГЭ. Образование
166
3 июля 2018  17:03
Александр Хинштейн отметил важность Самарского политеха для развития региона.
Александр Хинштейн наградил лучших выпускников СамГТУ
 Александр Хинштейн отметил важность Самарского политеха для развития региона.  Образование
301
Весь список

Культура
5 июля 2018  13:03
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
94
4 июля 2018  12:59
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
347
4 июля 2018  09:47
Творческая встреча с поэтом и бардом Виктором Володиным пройдет в Самаре
Творческая встреча с поэтом и бардом Виктором Володиным пройдет в Самаре
Она состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
199
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
782
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1068
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1029
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
266
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1722
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2157
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
790
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
883
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
271
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2342
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1433
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2628
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
163
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
533
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
823
Весь список

Мероприятия
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Пожилых пациентов в Тольятти осмотрит гериатрическая бригада областного госпиталя для ветеранов войн
В Самаре на Форуме гражданского актива представят Губернаторский проект «СОдействие»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда