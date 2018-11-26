Студент вуза из Самарской области получил награду за победу в Национальной премии

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Награждение лауреатов Национальной премии им. Александра Александровича Ежевского прошло в г. Ростов-на-Дону на территории компании Ростсельмаш. Девять молодых конструкторов из разных уголков России, которые стали победителями конкурса, получили ценные призы и денежные премии. В церемонии награждения приняли участие Руководство Ассоциации «Росспецмаш», ведущих российских заводов по производству сельхозтехники и компонентов, представители Минпромторга России.Среди победителей - студент 4 курса ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» Роман Киселёв. Проект «Повышение эффективности выращивания растений за счет стимуляции семян в магнитном поле» - это один из первых его шагов на большом пути в направлении развития сельхозмашиностроения.«В будущем я планирую связать свою профессию с конструированием сельскохозяйственных машин и агрегатов. Работа инженера — это приложение научных принципов к созданию и эксплуатации систем, которые должны улучшать технику и технологии. Мне всё это очень близко», - рассказал Роман Киселёв.Для студентов провели подробную экскурсию по комбайновому заводу Ростсельмаш, где подробно ознакомили со всеми этапами производственного процесса. Запоминающимся моментом стал тест-драйв самой современной техники.О специфике и перспективах работы инженеров-конструкторов на передовых предприятиях сельхозмашиностроения лауреатам премии рассказали руководители технических центров компаний Ростсельмаш и Клевер.Кроме того, победители конкурса приняли участие в важной для развития всего российского сельхозмашиностроения конференции «Перспективы развития гидравлики в России», СООБЩАЕТ PR-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциации «Росспецмаш»).