Студент Самарской ГСХА примет участие в престижной национальной премии
13 сентября 2018 11:56
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Начинающий конструктор из Самарской государственной сельскохозяйственной академии Савватий Балабанов стал соискателем Национальной премии имени Александра Ежевского, которую учредила Ассоциация «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России. Стратегическим партнером премии выступает компания Ростсельмаш.
Студент будет бороться за победу в конкурсе с проектом «Модернизация пресс-экструдера ЭСК-1000-80».
В рамках конкурса будет представлен широкий спектр разработок молодых конструкторов. Об этом можно говорить на основе уже поступивших заявок на участие.
Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова сообщила, что проекты соискателей премии охватывают многие направления механизации сельского хозяйства. Среди них есть разработки в области переработки кормов, электронных систем управления сельхозтехникой, обработки и хранения сельхозпродукции, почвообработки, в области производства компонентов техники для овощеводства, повышения износостойкости деталей и другие работы.
Работы учащихся вузов принимаются до 15 сентября 2018 года.
Разработки соискателей оценит авторитетная конкурсная комиссия, в которую входят руководители ведущих российских заводов по производству сельхозтехники, руководство Ассоциации «Росспецмаш» и Минпромторга России.
Национальная премия имени Александра Ежевского позволяет определить талантливых начинающих конструкторов, поддержать их и привлечь на производство.
Подведение итогов конкурса состоится 3 ноября – в день рождения Александра Александровича Ежевского. До 30 учащихся вузов могут получить не только ценные призы и денежные премии, но и предложения о трудоустройстве от ведущих производителей сельхозтехники. Награждение лауреатов пройдет на территории одного из ведущих мировых производителей сельхозтехники – Ростсельмаш.
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