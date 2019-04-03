Состоится профориентационная видеоконференция для старшеклассников Самарской области

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4 апреля в 13.00 по адресу: г. Самара, ул. Н. Панова, 16 состоится профориентационная видеоконференция (ВКС) со старшеклассниками городов и районов региона. Это комплексная программа профориентации, которую департамент информационных технологий и связи Самарской области ведет совместно с министерством образования и науки Самарской области, чтобы как можно раньше ученикам 8-10-х классов рассказать о тех или иных профессиях. В мероприятии примут участие представители департамента информационных технологий и связи Самарской области, директор института автоматизации и информационных технологий Самарского государственного технического университета Николай Губанов и генеральный директор самарской IT-компании «Собитс» Михаил Пономарев.Видеоконференция проводится для более 200 школьников 8-10 классов, которые пока только решают, какие предметы им сдавать на ЕГЭ и в какие вузы поступать. Представители вузов и бизнеса расскажут, почему сегодня в России профессия программиста весьма востребована, чем руководствоваться при выборе вуза, каковы условия поступления и ответят на вопросы ребят.Подобные видеоконференции проводятся уже 8 лет (два раза в год по 4 ВКС в месяц), и в них уже приняло участие несколько тысяч старшеклассников, многие из которых впоследствии выбрали в качестве ЕГЭ физику и поступили на инженерные специальности.В последние годы при содействии Правительства Самарской области ежегодно увеличивается квота бюджетных мест в вузы и ссузы на инженерные и IT-специальности. Подготовке кадров для IT будет способствовать и программа «Развитие кадров» национального проекта «Цифровая экономика» — количество бюджетных мест к 2024 году в России будет увеличено с 43 до 120 тысяч человек в год, это коснется и Самарской области.Фото pixabay.com