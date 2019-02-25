Слёт и награждение участников первого интернет-соревнования проекта «Галактяне стремятся к звёздам» пройдет в Самаре

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Общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФДО) в 2019 году в рамках проекта «Галактяне стремятся к звёздам» проводит два дистантных интернет-соревнования по астрономии и космонавтике для учащихся 6 классов школ области, по итогам которых лучшие поедут в Звёздный городок или станут участниками Летней тематической смены.Проект «Галактяне стремятся к звёздам» – победитель II конкурса Фонда президентских грантов 2018 года. Индивидуальные и командные соревнования реализует виртуальный Центр управления полётами (ЦУП) – команда молодых учителей самарских школ. Руководитель ЦУПа – кандидат педагогических наук Л.А. Серых.Тема первого интернет-соревнования: «Астрономия». Три месяца назад в нём стартовало 50 экипажей из школ города и области. На сайте галактяне.рф школьников ждали «УМы КОсмоса», «метеорные атаки» и другие увлекательные задания на «Космобазе» согласно роли в экипаже каждого из «галактян» (астроном, биолог и др.).До финала дошли 23 экипажа, более 100 школьников. Ими выполнено свыше 500 заданий, представлено около 400 творческих работ (стихи, рассказы, рисунки, коллажи, песни, плакаты, комиксы). Часть заданий по астрономии для проекта самые продвинутые участники сочинили сами, их с удовольствием выполнили другие «галактяне».Слёт и награждение самых активных «галактян» состоится 27 февраля.Фото: pixabay.com