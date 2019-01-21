Случайно нанесенная сызранскому педагогу травма может стать поводом для изменений в законодательстве
21 января 2019 12:59
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По мнению экспертов, закрепление неприкосновенности работников образования едва ли изменит их положение в школьной среде и убережет от инцидентов, подобных произошедшему в Сызрани. Подробности – в материале «ФедералПресс».
По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова инцидент в сызранской школе № 27 получил неожиданное продолжение. Напомним, один из дравшихся подростков нанес удар в лицо разнимавшей их учительнице физкультуры. Потерпевшая обратилась в больницу, где ей диагностировали сотрясение головного мозга, – к ее несчастью, хулиган посещал секцию бокса. Полиция начала проверку случившегося. С участниками потасовки и их родителями побеседовали инспекторы по делам несовершеннолетних.
Вопрос о наказании драчуна пока не ставится, но на этом настаивает самарский губернатор. Дмитрий Азаров лично пообщался с травмированным педагогом и пообещал, что дело останется у него на контроле. Учитель подтвердила главе региона, что удар был случайным и претензий к ученику она не имеет. Тем не менее случай с рукоприкладством в отношении преподавателя произвел на главу региона впечатление.
На Гайдаровском форуме в Москве Дмитрий Азаров заявил, что поручил министерству образования Самарской области проработать вопросы безопасности и неприкосновенности личности учителя. Министр обещал губернатору подготовить предложения в течение недели.
«Сегодня материалы находятся в работе и будут готовы в отведенный губернатором недельный срок, – подтвердили «ФедералПресс» в областном минобре. – Пока мы анализируем ситуацию, смотрим, как развивается динамика – в лучшую или худшую сторону. После того как мы сформируем перечень мероприятий, станет ясно, нуждаются ли сегодня школьные учителя в дополнительной защите на законодательном уровне и какие меры необходимы».
Подсказки министерству, на что обратить внимание, дал сам глава региона. В частности, Дмитрий Азаров указал на нехватку школьных психологов, в связи с чем в прошлом году в Самарской области появилась экстренная психологическая служба. По мнению губернатора, психологи нужны в каждой школе, что необходимо отразить в федеральных стандартах.
Отдельную работу нужно провести по укреплению статуса и авторитета педагога. И эта работа должна быть системной и долгосрочной, как и работа с трудными подростками, заметил Дмитрий Азаров.
Как подтверждают эксперты, подобные инициативы возникают не впервые и периодически рассматриваются на различных уровнях власти.
«Многие высказываются за то, чтобы издать отдельный закон или внести поправку в законодательство о неприкосновенности учителя, – говорит ректор АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. – Я же не уверен, что эта мера оправданна. Разделять безопасность людей по профессиональному признаку – не лучший выход. С другой стороны, есть прецеденты, когда посягательство на неприкосновенность отдельных категорий граждан законом рассматривается как более тяжкое преступление, чем нападение на рядового гражданина. Например, это касается полицейских, судей, депутатов».
По мнению Адамского, законодательная защита учителя нужна. Однако наделение учителей особым неприкосновенным статусом будет иметь скорее психологическое значение, чем правовое, поскольку не пересилит агрессию в современном обществе, подогреваемую в медийном пространстве и в масскультуре.
«Культ насилия и демонстрация силы, полукриминальный стиль поведения сегодня считаются обыденностью, в том числе для видных людей нашего государства. Отчасти поэтому подростки подражают этому стилю. В этом видится успешность. И пока ситуация не изменится, все меры будут иметь не более чем сдерживающий характер», – рассуждает Александр Адамский.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова напоминает, что Конституция РФ уже закрепила в статьях 21 и 22 личную неприкосновенность каждого человека, недопустимость насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. При этом закон не ограничивает его исполнителей в выборе средств для защиты человеческих прав. «Министерству образования Самарской области поручено разработать комплекс мер по недопущению ситуаций, подобных той, что произошла 10 января в школе Сызрани. Думаю, в ближайшее время общественность узнает об этих предложениях, и мы сможем их обсудить с участием экспертов, специалистов», – говорит омбудсмен.
«Учитель должен быть защищен, ведь по долгу профессии находится в постоянном контакте как с детьми, в том числе трудными подростками, так и с родителями. Но подобные вопросы вполне можно решать на уровне самого образовательного учреждения или на уровне субъекта, в котором оно находится», – полагает ректор ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» Любовь Черных.
«В каждом регионе ситуация может складываться по-разному. Задавать стандарты на общефедеральном уровне, на мой взгляд, было бы не совсем правильно. Кроме того, сам учитель должен владеть определенными навыками, чтобы выстраивать работу с молодежью и не позволять совершение правонарушений. Это относится и к вопросу повышения учительского авторитета, – считает Черных. – Я бы не согласилась с утверждением, что авторитет учителя ныне невысок. Скорее, не столь высока роль школьного воспитания в отличие от советского периода. Думаю, когда воспитание вернется в образовательные организации, оно в том числе будет касаться уважения к старшим, и не только к педагогам».
Предложение Дмитрия Азарова о повсеместном внедрении школьных психологов – разумная мера защиты учителей, подтверждает Любовь Черных: «Эта работа уже ведется на законодательном уровне. В свое время многие школы отказались от этой должности в период оптимизации, особенно в сельской местности. Теперь в сфере образования приходят к мнению, что школьные психологи все же нужны. Сегодня их отчасти заменяют службы психологической поддержки, но наличие такой штатной единицы, безусловно, будет более эффективно для решения и предупреждения конфликтов внутри учебной организации»
«Соглашусь с мнением профессионалов в сфере образования, которые говорят о том, что необходимо усилить воспитательную часть в учреждениях образования, а также психологическую службу, – заключает Ольга Гальцова. – Должна быть выстроена целая система школьной безопасности, направленная на всех участников образовательного процесса. Психолого-педагогическая служба должна охватывать всех детей в школе, а также их родителей в обязательном порядке! Педагоги должны владеть методами современной психологии, направленной на мирное разрешение конфликтов, повышать квалификацию в этом направлении».
Фото: pixabay.com
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