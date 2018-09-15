Я нашел ошибку
Главные новости: 
На старт вышли около 9000 человек.
В Самаре стартовал всероссийский день бега "Кросс Нации"
По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В Самаре, в ходе семейного конфликта, пьяная дочь разбила голову своей матери-пенсионерке
Полёт обошёлся Лалиберте в $42 млн и продолжался 12 дней.
Суд требует у основателя Cirque du Soleil $20 млн налога за полёт на МКС
Сегодня на площади Куйбышева открылась традиционная сельхозярмарка
Сегодня на площади Куйбышева открылась традиционная сельхозярмарка
Школьница из Сызрани прочла задание со скоростью 331 слово в минуту
Школьница из Сызрани прочла задание со скоростью 331 слово в минуту
На Волжском проспекте в Самаре 28 человек тушили пожар в вентиляции
На Волжском проспекте в Самаре 28 человек тушили пожар в вентиляции
В этом году в Самарской области урожай зерновых ожидается на 1 млн тонн меньше
В этом году в Самарской области урожай зерновых ожидается на 1 млн тонн меньше
Тольяттинские полицейские раскрыли кражу велосипеда Вору грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Тольяттинские полицейские раскрыли кражу велосипеда
сегодня  Суббота, 15 сентября, 14:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/09:
USD 68.28
-0.36
EUR 79.95
0.18
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Сегодня студенты парадом пройдут по Самаре

15 сентября 2018 11:03
171
Сегодня студенты парадом пройдут по Самаре
В мероприятии примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов города.

15 сентября с 14:00 до 15:40 на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева  (Московское шоссе, 34 K, корпус 10) состоится торжественное мероприятие Парад российского студенчества – Самара.
Парад российского студенчества (посвящение в студенты) – ежегодный праздник, который проходит в сентябре в крупных городах России: Архангельске, Барнауле, Белгороде, Волгограде, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других.

Организатором мероприятия является Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования в России, руководство вузов, органы исполнительной власти субъектов Федерации.
Мероприятие, посвященное приему в первокурсники, проводится с 2015 года и стало для Самары традиционным.
В параде примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов Самары: Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного института культуры, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка».

Программа мероприятия включает в себя торжественное шествие колонн первокурсников, приветствие почетных гостей. Завершит церемонию посвящения в студенты телемост с городами-участниками парада и праздничный концерт, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 сентября 2018  13:23
Сегодня на площади Куйбышева открылась традиционная сельхозярмарка
Сегодня на площади Куйбышева открылась традиционная сельхозярмарка
  Социум
95
14 сентября 2018  23:58
Как отмечается, авторы других объявлений на сайте продаж в среднем просят за новый смартфон от 100 до 200 тысяч рублей.
В Москве перекупщики предложили iPhone за 500 тысяч рублей
Как отмечается, авторы других объявлений на сайте продаж в среднем просят за новый смартфон от 100 до 200 тысяч рублей.  Социум
324
14 сентября 2018  23:01
Также сегодня было принято решение, что в церквях Московского патриархата не будут поминать патриарха Константинопольского в молитвах.
РПЦ прерывает работу с Константинопольским патриархатом в разных структурах
Также сегодня было принято решение, что в церквях Московского патриархата не будут поминать патриарха Константинопольского в молитвах.   Социум
350
Весь список

Здравоохранение
14 сентября 2018  15:11
В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного клинического СПИД-центра.
Самарская область приняла участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного... Здравоохранение
267
14 сентября 2018  13:48
Самарская область приняла участие во Всероссийской Акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
Самарская область приняла участие во Всероссийской Акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
Всего в рамках акции протестировано 1006 жителей губернии.  Здравоохранение
200
14 сентября 2018  11:42
В больницах Самарской области появились тренажеры для реабилитации после инсульта Первую партию тренажеров закупили восемь больниц региона.
В больницах Самарской области появились тренажеры для реабилитации после инсульта
Первую партию тренажеров закупили восемь больниц региона. Здравоохранение
198
Весь список
Новости медицины
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
225
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
184
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
975
Весь список
Туризм
5 сентября 2018  13:18
Туристический сбор могут ввести по всей России Предложения рассматривают в правительстве.
Туристический сбор могут ввести по всей России
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
337
5 сентября 2018  09:26
Аналитики рассказали, как россияне проводили время в отпуске этим летом
Аналитики рассказали, как россияне проводили время в отпуске этим летом
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
292
4 сентября 2018  10:15
Ростуризм удалил
Ростуризм удалил "Натали турс" из федерального реестра
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
329
Весь список
Образование
15 сентября 2018  11:03
Сегодня студенты парадом пройдут по Самаре
Сегодня студенты парадом пройдут по Самаре
В мероприятии примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов города. Образование
169
14 сентября 2018  16:02
Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной площадке фестиваля макет гелиолитографа на искусственно воспроизведенной поверхности Луны.
Самарский Политех принимает участие фестивале «От Винта!» - масштабном мероприятии по инженерии и отраслевой профориентации
Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной... Образование
201
14 сентября 2018  10:22
Парад российского студенчества-2018 состоится в САмаре
Парад российского студенчества-2018 состоится в Самаре
В параде примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов Самары. Образование
310
Весь список

Культура
15 сентября 2018  12:39
Школьница из Сызрани прочла задание со скоростью 331 слово в минуту
Школьница из Сызрани прочла задание со скоростью 331 слово в минуту
Девочка добралась до финала областного конкурса скоростного чтения. Культура
138
14 сентября 2018  13:09
В Самаре пройдет XI Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль Земли»
В Самаре пройдет XI Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль Земли»
Цель кинофорума - рассказать о людях, образ жизни которых является достойным примером для воспитания молодежи.  Культура
223
12 сентября 2018  16:57
В рамках программы выступят 12 театров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Японии, Индии, Болгарии, Белоруссии, Ингушетии, Чечни и Татарстана.
В Самаре пройдет VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга»
В рамках программы выступят 12 театров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Японии, Индии, Болгарии, Белоруссии, Ингушетии, Чечни и... Культура
265
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
268
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1240
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1471
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
275
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
8294
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
365
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
505
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
624
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1000
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
522
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
624
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1578
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1135
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1217
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1176
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартовал всероссийский день бега "Кросс Нации"
Названа дата закрытия велосезона-2018 в Самаре
Болельщики "Крыльев" сыграли с ветеранами клуба и забрали себе частичку газона "Металлург"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда