Самарцев приглашают на образовательную выставку "Глобальное образование"
15 февраля 2019 09:42
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Самарцев приглашают на образовательную выставку "Глобальное образование". В выставке принимает участие Альянс Франсез Самара и центр по вопросам высшего образования во Франции КАМПЮС ФРАНС.
Гостей ждут 15 и 16 февраля на выставке! Место проведения: г. Самара, 7 Avenue Hotel & Spa, ул. Ново-Садовая, 3.
Вход свободный.
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