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Новости /  Общество /  Образование  

Самарской области выделят миллиард рублей на ясли

1 марта 2018 13:32
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Самарской области выделят миллиард рублей на ясли
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России.

Самарская область получит 1 миллиард рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в ясельных группах дошкольных учреждений. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Всего документ за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева распределяет 49 миллиардов рублей. Условия предоставления трансфертов - наличие региональной программы по созданию дополнительных мест, а также наличие в региональном бюджете ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств. Помощь будет предоставляться на основании соглашения, типовую форму которого утвердит Минфин, пишет ТРК "Терра".
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Комментарии



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