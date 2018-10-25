Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest

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В среду, 24 октября, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва стал участником международного проекта ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT). Соответствующее соглашение подписали ректор вузаи руководитель проекта «Международный контент» базы данных диссертаций компании ProQuestСоглашение предусматривает, что диссертации, защищенные учеными Самарского университета, будут размещены в крупнейшей в мире базе данных докторских, кандидатских и магистерских диссертаций вузов почти из сотни стран. В России ее подписчиками являются 60 вузов, но право размещать диссертации только у пяти - МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХИГС и Сибирского федерального университета. С сегодняшнего дня к их числу присоединился Самарский университет.Студенты, научные сотрудники вуза получают доступ к огромной информационной базе, в которой несколько тысяч журналов мирового уровня, миллионы полнотекстовых диссертаций. У ученых вуза появится возможность получить оценку от коллег со всего мира, что увеличит число цитирований работ.В коллекции ProQuest свои работы размещают ученые более чем из 2000 научных и образовательных организаций, а также из 92 вузов, входящих в ТОП-100 глобального рейтинга THE World University Rankings. Гарвардский и Принстонский университеты сотрудничают с данной компанией более полувека на регулярной основе.Согласно договору, включение защищенных в университете диссертаций в базу ProQuest, будет бесплатным. Разместить свою работу в коллекции могут и те сотрудники, которые защитили диссертации в других вузах страны и мира. По словам директора библиотеки Самарского университета, первые диссертации в базу данных начнут загружать уже в текущем году.Диссертации, размещенные в коллекциях ProQuest, становятся доступны исследователям и студентам из более чем 3000 организаций-подписчиков ресурса в мире, что позволит значительно расширить возможности цитирования работ.Чтобы разместить работу в сети ProQuest, нужно пройти верификацию, то есть подтвердить, что диссертация была действительно защищена. Автор дает согласие на размещение и предоставляет аннотацию работы, библиографические и выходные данные на английском языке. Саму работу переводить на английский не нужно - сейчас в базе находятся диссертации на 40 языках мира.