Самарский университет впервые вошел в предметный рейтинг Times Higher Education в области компьютерных наук

148

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вошел в международный предметный рейтинг учебных заведений, ежегодно составляемый британским изданием Times Higher Education (THE). Данное исследование является одним из трех наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов мира - THE World University Rankings, а также публикует ряд региональных и специальных рейтингов.В этом году Самарский университет подтвердил свои позиции в предметном рейтинге THE World University Rankings 2019 by subject: Engineering & Technology, где оцениваются вузы, имеющие выдающиеся на мировом уровне компетенции в области инженерии и технологий. Самарский университет расположился в группе вузов, разделивших позиции с 401 по 500 место в данном направлении.Кроме того, вуз впервые вошел в предметный рейтинг THE World University Rankings 2019 by subject: Computer Science, где оцениваются лучшие вузы планеты в области компьютерных наук. Университет включен экспертами в группу вузов, занявших места с 501 по 600.По словам проректора по образовательной и международной деятельности Владимира Богатырева, университет попал в предметный рейтинг в области компьютерных наук благодаря динамике, показанной в одном из ключевых направлении своего развития - нанофотонике, перспективных технологиях дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и интеллектуальных геоинформационных системах. Одноименное направление является одной из трех стратегических единиц (САЕ-3), которую университет развивает по дорожной карте в качестве участника проекта повышения конкурентоспособности “5-100”.По его мнению, включение университета в THE World University Rankings 2019 by subject: Computer Science свидетельствует о том, что компетенции в области компьютерных наук признаются на международном уровне. В рамках развития САЕ-3 в лаборатории привлечены иностранные научные работники. Их эффективная работа уже позволила повысить публикационную активность вуза, а также увеличить число цитирований.Дало свои результаты и решение о запуске новых магистерских программ в области компьютерных наук не только на русском, но и на английском языке. Этот шаг позволил привлечь в университет магистрантов не только из других вузов России, но и из-за рубежа. Секрет в том, что эти программы носят прикладной характер и ориентированы на разработку конкретных программных продуктов.