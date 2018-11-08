Самарский университет впервые вошел в предметный рейтинг THE по физике

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева впервые включен в международный предметный рейтинг по направлению “Физические науки”, ежегодно составляемый британским изданием Times Higher Education (THE). Эти данные были озвучены 7 ноября в Москве в рамках Саммита передо­вых научных исследований Times Higher Ed­ucation «Трансформация в исследовательск­ие площадки мирового уровня в области естественных наук», организованного в партнерстве с НИТУ «МИСиС». Самарский университет расположился в группе вузов, разделивших позиции с 501 по 600 в данном направлении среди 963 университетов мира.В этот день Times Higher­ Education представило результаты предметных рейтингов по четырем­ направлениям: «Науки о жизни», «Физичес­кие науки», «Психология» и «Науки о медицине и здоровье».В предметный рейтинг по направлени­ю «Физические науки», в этом году вошли 26 российских университетов, 16 из них – участники программы повышения конкурентоспособности «5-100». Наряду с Самарским университетом впервые в эту нишу международными экспертами включены ДВФУ­, НГУ, НИТУ «МИСиС», РУДН, УрФУ и Университет Лобачевского.