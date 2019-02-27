Самарский университет вошел в предметный рейтинг QS по двум направлениям

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва вошел в число лучших университетов мира по версии предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2019. Составители рейтинга - эксперты британской компании Quacquarelli Symonds (QS) оценили Самарский университет сразу по двум направлениям: Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing (группа 351-400) и Physics & Astronomy (501-550), сообщает пресс-служба вуза.Врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев считает, что на продвижение в данном рейтинге повлияло сразу несколько факторов: существенно увеличилось число публикаций в высокорейтинговых научных журналах, как следствие возрос и индекс цитирования работ ученых вуза. Кроме того, все более известными на мировой арене становятся традиционно сильные научные школы Самарского университета в области инженерии, математики и физики.Существенное влияние оказала активная работа по международному продвижению Самарского университета и отзывы работодателей о выпускниках вуза, в том числе от зарубежных компаний. «Если акцентировать внимание на том, что университет вошел в группу 351-400 лучших университетов мира в области механики, аэронавтики и производственных технологий, то нужно обязательно сказать, что наша школа подготовки инженеров для авиации и космоса давно уже хорошо зарекомендовала себя в России. Наши выпускники активно участвуют в решении задач национального уровня в интересах корпораций Роскосмос, ОАК, ОДК. Это и создание новых перспективных ракетно-космических систем, и производств российского пассажирского авиалайнера нового поколения «МС-21», а также целый ряд других проектов.В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Они трудятся в структурах Boeing, Rolls-Royce, Safran, Airbus Group. Как следствие, число положительных отзывов зарубежных работодателей о качестве образования в Самарском университете увеличивается из года в год», - подчеркнул Владимир Богатырев.