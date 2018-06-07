Самарский университет улучшил позиции в международном рейтинге QS World University Rankings

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва существенно улучшил позиции в глобальном рейтинге QS World University Rankings.В 2017 году вуз впервые был включен в данное ежегодно составляемое британской компанией Quacquarelli Symonds исследование и вошел в группу вузов, разделяющих места с 800 по 1000.За один год Самарский университет переместился в группу вузов, занимающих позиции с 701 по 750.Высшая школа Самарской области отличается высоким научно-исследовательским потенциалом. В регионе 4 вуза, имеющих особый статус: Национальный исследовательский университет имени С.П.Королева, Технический университет, Тольяттинский государственный университет, Медицинский университет. В области действуют 4 академических института и 3 филиала институтов РАН. В губернии работают 4 академика и 4 члена-корреспондента РАН, более 800 докторов и 3000 кандидатов наук.Развитие научного, образовательного потенциала Самарской области Глава региона обозначал одним из приоритетов в своём Послании: «Наши университеты, академические институты, технопарки должны стать точками генерации пространства инноваций, центрами цифровой трансформации экономики. Дать региону, стране конкретные продукты, технологии нового информационного века»,- поставил задачу Глава Самарской области, заместитель председателя наблюдательного совета Самарского университетаПродвижение университета с рейтинге подтверждает, что эта задача успешно решается вузом.«Для нас продвижение в рейтинге QS World University Rankings очень важно, - отметил ректор Самарского университета. - Рост произошел благодаря увеличению всех показателей, которые учитывают составители исследования, но самая положительная динамика зафиксирована по таким критериям, как «доля иностранных студентов» и «доля иностранных преподавателей». В нашем вузе сейчас учатся студенты из 70 стран мира - Европы, Азии, стран БРИКС и СНГ».В 2015 году в жизни университета произошло важное событие - объединились сильные научно-образовательные школы двух больших коллективов – СГАУ и СамГУ. И теперь вуз работает на результат единой командой, что уже дает осязаемый эффект - об университете узнают все больше экспертов как российского, так и международного образовательного рынка.Вуз сотрудничает с международными детскими центрами, собирающими талантливых абитуриентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, вместе с МДЦ «Артек» университет проводит Всероссийский конкурс с международным участием «Спутник», финалисты которого приезжают в Крым и участвуют в научных исследованиях на базе созданных университетом лабораторий. Многие из тех, кто прошел школу «Спутника», затем выбирают для поступления Самарский университет, сообщает пресс-служба вуза.