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Самарский университет стал участником исследований CERN openlab. Соответствующее соглашение было подписано накануне, 18 октября 2018 года. Сотрудничество с CERN openlab открывает перед Самарским университетом возможность участвовать в реализации совместных проектов, в основном в сфере информационных и компьютерных технологий. Новые проекты могут инициироваться на протяжении всего периода сотрудничества, при условии, что они будут определены как перспективные для реализации для обеих сторон.Основные темы исследований и разработок - «Технологии и инфраструктура центров обработки данных», «Вычислительная производительность программного обеспечения» и «Машинное обучение и анализ данных». Исследователи из университета могут выступать с инициативой и предлагать свои темы проектов для взаимовыгодного сотрудничество через координатора университета.Им выступил сотрудник кафедры технической кибернетики Янн Донон. После получения степени в L'Ecole Technique Supérieure de Lausanne он проходил стажировку в CERN. В 2018 Янн Донон подписал контракт на работу с Самарским университетом и выступил с инициативой организации партнёрских отношений с CERN openlab, сообщает пресс-служба вуза.