Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
14 декабря 2018 12:43
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва занял пятое место в рейтинге самых востребованных инженерных вузов России, составленного "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня". Выше него расположились только четыре московских вуза: МИФИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МФТИ, МИСиС.
Самарский университет продемонстрировал высокие значения нескольких исследуемых показателей. В частности, востребованность подготовленных специалистов работодателями. Доля выпускников, получивших направление на работу составила 96,8%. Значимый доход университет получает непосредственно от научных исследований, разработок и программ профессионального обучения для организаций. На их долю приходится до трети общего бюджета вуза. Также высок уровень цитирования научных публикаций сотрудников организации.
Как отмечают составители рейтинга, методика его построения учитывает международные стандарты ранжирования. Основной задачей исследования было показать “... потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить подготовку, обеспечивающую конкурентоспособность на трудовых рынках региона и страны, а так же эффективность привлечения вуза к решению задач развития организаций, секторов экономики и территорий”.
Общее количество участников рейтинга составило 444 вуза из 81 субъекта Российской Федерации, в том числе, по типам:
Инженерные вузы (технические университеты) - 126;
Классические университеты - 87;
Гуманитарные вузы (педагогические, филологические, физкультуры и спорта) - 68;
Вузы сферы управления – экономика, финансы, юриспруденция - 59;
Сельскохозяйственные вузы 56;
Медицинские вузы 48.
Среди регионов, университеты которых вошли в рейтинг востребованности, по числу включенных в исследование вузов лидируют:
Москва - 63;
Санкт-Петербург - 30;
Республика Татарстан - 14;
Новосибирская область - 14;
Самарская область - 12.
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