Самарский центр одаренных детей может сменить формат уже этой осенью
8 июня 2018 09:44
Как стало известно «СО» ОНЛАЙН, еще 22 мая на встрече с коллективом вуза он заявил: «У нас фактически не работает так, как он должен, центр одаренных детей. Когда нам говорят, что результатами работы центра является несколько призеров региональной олимпиады… Извините меня, крепкие школы Самары и Тольятти эту задачу выполняют намного лучше, чем финансируемый по отдельной строке из регионального бюджета центр одаренных детей».
По словам первого проректора, он уже обсуждал этот вопрос с врио министра образования и науки Самарской области Владимиром Пылевым, и смена формата работы ЦОД предварительно намечена на сентябрь. ЦОД должен заработать по той же системе, что и «Сириус» в Сочи, и «Артек» в Крыму. Одаренных детей там собирают на 2-4 недели на сессии, что позволяет работать с ними, не разрывая социальные связи, не отрывая надолго от семьи, как отрывают самарских воспитанников. «У нас поэтому тольяттинских ребятишек там практически нет. Кто готов ребенка из хорошей семьи отпустить куда-то в непонятно какие условия с непонятно какими перспективами?» — почти риторически заметил первый проректор.
После смены формата, по словам Дмитрия Овчинникова, самарских детей можно будет собирать на самые разные тематические сессии — не только по техническим и инженерным направлениям, но такие и по гуманитарным — филологии, истории и т.д. По завершении сессий современные коммуникации позволят и дальше поддерживать связь с детьми и ориентировать их на обучение в СНИУ. В свою очередь это должно позволить вузу выполнять госзадание по приему на некоторые направления подготовки, которые сейчас проваливаются.
Еще в феврале региональный минобрнауки в ответе «Самарскому обозрению» на официальный запрос сообщал, что задача создания центров по типу «Сириуса» действительно поставлена перед регионами, однако срок ее реализации назывался более отдаленный — 2022 год.
Ныне действующее государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Самарский региональный центр для одаренных детей» было открыто в сентябре 2016 года на базе областной физико-математической школы-интерната, став ее правопреемником. Создание ЦОД объяснялось тогда в том числе необходимостью укрепить позиции университета в программе повышения конкурентоспособности российских вузов 5-100.
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