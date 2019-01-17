Самарский региональный этап всероссийской олимпиады по химии

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15 и 16 января 2019 г. состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. По традиции площадкой проведения испытаний выступил Самарский государственный технический университет.Олимпиада проводится в два тура: теоретический и экспериментальный.Участниками олимпиады стали 120 учащихся 9-11-х классов образовательных организаций Самарской области, в их числе призеры заключительного этапа олимпиады 2018 года:Архипов Илья, учащийся 10-го класса государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей»;Семыкин Артем, учащийся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» городского округа Самара;Нуждин Иван, учащийся 10-го класса государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.По итогам олимпиады лучшие ребята будут приглашены в марте на заключительный этап олимпиады в Республику Башкортостан (г. Уфа).В 2018 году право представлять регион на заключительном этапе олимпиады по химии получили десять школьников, семеро из них завоевали призовые места, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com