Самарский политех вошел в Международное общество по инженерной педагогике

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Ученые Самарского политеха приняли участие в XXI Международной конференции по интерактивному обучению в сотрудничестве (ICL) и XLVII Международной конференции по инженерному образованию Международного общества по инженерной педагогике (IGIP), прошедшей в городе Кос (Греция). Ее организатором выступил Университет Аристотеля в Салониках. На участие в форуме было подано 500 заявок, каждая из которых прошла строгий двухступенчатый экспертный отбор. Всего в Кос съехались 230 ученых из университетов разных стран, в том числе – из опорного университета.Заведующая кафедрой лингвистики, межкультурной коммуникации и русского языка как иностранного (ЛМКиРКИ) Самарского политеха, профессор, доктор педагогических наук Юлия Лопухова и доцент кафедры, кандидат филологических наук Елена Макеева представили компетентностную модель преподавателя XXI века (University Teacher Professional Development in the Digital World). Обсуждались пути повышения конкурентоспособности современного преподавателя технического вуза и требования к качеству инженерного образования, предъявляемые к преподавателю международными сообществами.В результате встреч и переговоров Юлии Лопуховой с руководством IGIP – президентом Хорчем, генеральным секретарем Ауэром и презентантом Российского мониторингового комитета IGIP ‒ RMC IGIP Вячеславом Приходько – была достигнута договоренность о вхождении опорного университета самарского региона в состав IGIP.